Речь идет не о запрете самого блюда, а о замене англоязычного наименования на русскоязычный аналог

30 июля 2026, 15:40, ИА Амител

Чизкейк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой переименовать десерт чизкейк в "Буденновец", чтобы исключить использование англоязычных терминов в меню. По его мнению, небольшая трансформация внешнего вида блюда придаст ему патриотичный характер.

Малинкович предложил временно указывать привычное название десерта в скобках для удобства посетителей.

«Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Буденновец". Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в "Роскачество", чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита», — рассказал Малинкович.

Политик подчеркнул важность защиты кулинарных традиций страны и призвал отказаться от заимствований в общественном питании.

«Почему мы называем свои продукты английскими словами? Если мы придем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников — они используют свои названия. Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России предложили переименовать гамбургер в "котлетник".