НОВОСТИОбщество

"Чизкейк" под запретом. В России хотят отказаться от иностранного названия десерта

Речь идет не о запрете самого блюда, а о замене англоязычного наименования на русскоязычный аналог

30 июля 2026, 15:40, ИА Амител

Чизкейк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Чизкейк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой переименовать десерт чизкейк в "Буденновец", чтобы исключить использование англоязычных терминов в меню. По его мнению, небольшая трансформация внешнего вида блюда придаст ему патриотичный характер.

Малинкович предложил временно указывать привычное название десерта в скобках для удобства посетителей.

«Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Буденновец". Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в "Роскачество", чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита», — рассказал Малинкович.

Политик подчеркнул важность защиты кулинарных традиций страны и призвал отказаться от заимствований в общественном питании.

«Почему мы называем свои продукты английскими словами? Если мы придем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников — они используют свои названия. Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в России предложили переименовать гамбургер в "котлетник". 

Чизкейк / Изображение сгенерировано

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Россия инициативы Продукты
       

Комментарии 31

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Гость

15:42:25 30-07-2026

Он боксёр поди

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Мусик

15:44:14 30-07-2026

вот теперь я точно знаю - буду голо совать за ЛДПР

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Гость

15:45:48 30-07-2026

Почему из всех так паталогически тянет в мрачную казематную эстетику военно-строевого совка? Со всякими изяществами цвета хаки.

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Гость

17:10:30 30-07-2026

Гость (15:45:48 30-07-2026) Почему из всех так паталогически тянет в мрачную казематную ...
Им в жизни не хватает твердой руки и еды из железной тарелки

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Гость

15:47:04 30-07-2026

Эм... Ну может быть, мы называем "иностранными" словами те десерты, которые придуманы в других странах? А тирамису он не хочет как-нибудь по-другому назвать? Или там на русский перевести? Или панакоту? Позориться, так уж до конца. И, кстати, а почему он лидер, а не главарь?

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Гость

15:47:42 30-07-2026

Парламент и президент тоже вроде бы не наши слова. Это что коммунист против них?

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Гость

15:51:25 30-07-2026

Уже всё переименовали, а его забыли!?...
Уже куда не глянь, все наши родимые названия!?!...
Один чизкейк остался...!

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нЕкто

15:52:47 30-07-2026

Ну наконец то!

Как же долго мы все этого ждали!

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Гость

15:54:07 30-07-2026

В начале надо отказаться от слова "ДЕСЕРТ"

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qwerty

15:58:44 30-07-2026

"Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Буденновец". Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет."

Занавес.

Неплохо для начала провести опрос - а кто нибудь знает Будёного и что такое будённовка. И наконец - кто (или что) такое - будённовец?

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Пузырек

17:31:33 30-07-2026

qwerty (15:58:44 30-07-2026) "Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Бу... Кстати, мой племянник, неглупый человек, в восемь лет на мой вопрос, кто такой Ленин, ответил какой-то мощный менеджер при СССР. Сейчас ему 27, понятно, что он лучше историю знает, но его ответ до сих пор у меня в голове.

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Шинник

15:59:10 30-07-2026

вайб по коммунизму ?!
депутат решил бекапнуться с СССР ?

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Гость

16:03:46 30-07-2026

им там совсем заняться не чем? все в кучу смешал англицизмы, манную кашу и Буденного

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Гость

16:13:40 30-07-2026

вобще то это пудинг назывался

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Гость

17:09:34 30-07-2026

Гость (16:13:40 30-07-2026) вобще то это пудинг назывался...
Вообще-то пудинг (а их три вида) к чизкейку не имеют никакого отношения.

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Трагати

16:17:13 30-07-2026

сегодня, по дороге, заеду в чери мери, куплю гейшу, двойной шоколад и какой-нибудь чизкейк.
пусть визгом изойдутся

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гость

22:31:57 30-07-2026

Трагати (16:17:13 30-07-2026) сегодня, по дороге, заеду в чери мери, куплю гейшу, двойной ... А потом поезжайте на избинг и не забудьте фишингом, способом троллинга позаниматься на изи.

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Гость

16:17:23 30-07-2026

Есть "будёновца на коне" (бывший чизкейк)? - это издёвка над десертом и потребителем или лидер партии "Коммунисты России" хохмач (бывший юморист)

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Гость

16:24:46 30-07-2026

Проблем то реальных нет...

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Гость

16:25:06 30-07-2026

Когда скучно?

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Гость

16:25:29 30-07-2026

Дел-то больше нет в стране. То бензина нет, то прилеты, главное чизкейк переименовать.

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Горожанин

16:44:09 30-07-2026

Вообще у коммуняк башню сорвало! Буденновец на коне- бывший чизкейк.

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Гость

16:51:47 30-07-2026

"Мне кажется, его надо делать чуть по-другому..." - Когда кажется креститься надо!

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Гость

16:58:59 30-07-2026

Блииинннн! Малинкович не знает, что чизкейк - это творожный пирог! Каких-то буденовцев приплел... К слову, "десерт" - просто сладкое.

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Гость

17:07:25 30-07-2026

Изврат просто, уж если в Союз - то это творожная запеканка.

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Гость

17:41:12 30-07-2026

Я не понял, он глумится или всерьез, ну про будёновку.

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Гость

18:14:00 30-07-2026

Откуда вторая буква «н», и в чем ассоциация? И у нас, что других проблем нет? Дурдом какой-то, честное слово 🤦‍♂️

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Гость

22:06:12 30-07-2026

Гость (18:14:00 30-07-2026) Откуда вторая буква «н», и в чем ассоциация? И у нас, что др... Вторая буква "н" из фамилии Будённый, изменить это сейчас невозможно.

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гость

22:27:25 30-07-2026

Гость (22:06:12 30-07-2026) Вторая буква "н" из фамилии Будённый, изменить это сейчас не... Из фамилии да, но сейчас же кофе и он и оно, и буденовца тоже с одной Н можно накарябать, я серьёзно допускается.

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SirGay Raspberry

10:11:52 31-07-2026

так их, названия эти!

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Мусик

10:20:43 31-07-2026

SirGay Raspberry (10:11:52 31-07-2026) так их, названия эти! ... и сами чизкейки под траки и в чернозем!

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