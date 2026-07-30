"Чизкейк" под запретом. В России хотят отказаться от иностранного названия десерта
Речь идет не о запрете самого блюда, а о замене англоязычного наименования на русскоязычный аналог
30 июля 2026, 15:40, ИА Амител
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой переименовать десерт чизкейк в "Буденновец", чтобы исключить использование англоязычных терминов в меню. По его мнению, небольшая трансформация внешнего вида блюда придаст ему патриотичный характер.
Малинкович предложил временно указывать привычное название десерта в скобках для удобства посетителей.
«Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Буденновец". Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет. Я лично готов обратиться в "Роскачество", чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита», — рассказал Малинкович.
Политик подчеркнул важность защиты кулинарных традиций страны и призвал отказаться от заимствований в общественном питании.
«Почему мы называем свои продукты английскими словами? Если мы придем в паб в Лондоне, мы там не найдем ни манной каши, ни сырников — они используют свои названия. Если человек хочет съесть десерт, пусть получает его под нормальным отечественным названием», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в России предложили переименовать гамбургер в "котлетник".
15:42:25 30-07-2026
Он боксёр поди
15:44:14 30-07-2026
вот теперь я точно знаю - буду голо совать за ЛДПР
15:45:48 30-07-2026
Почему из всех так паталогически тянет в мрачную казематную эстетику военно-строевого совка? Со всякими изяществами цвета хаки.
17:10:30 30-07-2026
Гость (15:45:48 30-07-2026) Почему из всех так паталогически тянет в мрачную казематную ...
Им в жизни не хватает твердой руки и еды из железной тарелки
15:47:04 30-07-2026
Эм... Ну может быть, мы называем "иностранными" словами те десерты, которые придуманы в других странах? А тирамису он не хочет как-нибудь по-другому назвать? Или там на русский перевести? Или панакоту? Позориться, так уж до конца. И, кстати, а почему он лидер, а не главарь?
15:47:42 30-07-2026
Парламент и президент тоже вроде бы не наши слова. Это что коммунист против них?
15:51:25 30-07-2026
Уже всё переименовали, а его забыли!?...
Уже куда не глянь, все наши родимые названия!?!...
Один чизкейк остался...!
15:52:47 30-07-2026
Ну наконец то!
Как же долго мы все этого ждали!
15:54:07 30-07-2026
В начале надо отказаться от слова "ДЕСЕРТ"
15:58:44 30-07-2026
"Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Буденновец". Нужно просто форму поменять: сделать сверху возвышенный бугорочек из клубники или черешни, и тогда десерт в профиль станет похож на буденновца на коне. В меню общепита можно писать "Буденновец (бывший чизкейк)", чтобы человек понимал, что он берет."
Занавес.
Неплохо для начала провести опрос - а кто нибудь знает Будёного и что такое будённовка. И наконец - кто (или что) такое - будённовец?
17:31:33 30-07-2026
qwerty (15:58:44 30-07-2026) "Мне кажется, его надо делать чуть по-другому и называть "Бу... Кстати, мой племянник, неглупый человек, в восемь лет на мой вопрос, кто такой Ленин, ответил какой-то мощный менеджер при СССР. Сейчас ему 27, понятно, что он лучше историю знает, но его ответ до сих пор у меня в голове.
15:59:10 30-07-2026
вайб по коммунизму ?!
депутат решил бекапнуться с СССР ?
16:03:46 30-07-2026
им там совсем заняться не чем? все в кучу смешал англицизмы, манную кашу и Буденного
16:13:40 30-07-2026
вобще то это пудинг назывался
17:09:34 30-07-2026
Гость (16:13:40 30-07-2026) вобще то это пудинг назывался...
Вообще-то пудинг (а их три вида) к чизкейку не имеют никакого отношения.
16:17:13 30-07-2026
сегодня, по дороге, заеду в чери мери, куплю гейшу, двойной шоколад и какой-нибудь чизкейк.
пусть визгом изойдутся
22:31:57 30-07-2026
Трагати (16:17:13 30-07-2026) сегодня, по дороге, заеду в чери мери, куплю гейшу, двойной ... А потом поезжайте на избинг и не забудьте фишингом, способом троллинга позаниматься на изи.
16:17:23 30-07-2026
Есть "будёновца на коне" (бывший чизкейк)? - это издёвка над десертом и потребителем или лидер партии "Коммунисты России" хохмач (бывший юморист)
16:24:46 30-07-2026
Проблем то реальных нет...
16:25:06 30-07-2026
Когда скучно?
16:25:29 30-07-2026
Дел-то больше нет в стране. То бензина нет, то прилеты, главное чизкейк переименовать.
16:44:09 30-07-2026
Вообще у коммуняк башню сорвало! Буденновец на коне- бывший чизкейк.
16:51:47 30-07-2026
"Мне кажется, его надо делать чуть по-другому..." - Когда кажется креститься надо!
16:58:59 30-07-2026
Блииинннн! Малинкович не знает, что чизкейк - это творожный пирог! Каких-то буденовцев приплел... К слову, "десерт" - просто сладкое.
17:07:25 30-07-2026
Изврат просто, уж если в Союз - то это творожная запеканка.
17:41:12 30-07-2026
Я не понял, он глумится или всерьез, ну про будёновку.
18:14:00 30-07-2026
Откуда вторая буква «н», и в чем ассоциация? И у нас, что других проблем нет? Дурдом какой-то, честное слово 🤦♂️
22:06:12 30-07-2026
Гость (18:14:00 30-07-2026) Откуда вторая буква «н», и в чем ассоциация? И у нас, что др... Вторая буква "н" из фамилии Будённый, изменить это сейчас невозможно.
22:27:25 30-07-2026
Гость (22:06:12 30-07-2026) Вторая буква "н" из фамилии Будённый, изменить это сейчас не... Из фамилии да, но сейчас же кофе и он и оно, и буденовца тоже с одной Н можно накарябать, я серьёзно допускается.
10:11:52 31-07-2026
так их, названия эти!
10:20:43 31-07-2026
SirGay Raspberry (10:11:52 31-07-2026) так их, названия эти! ... и сами чизкейки под траки и в чернозем!