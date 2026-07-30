Дополнительное образование, в том числе спорт, творчество, программирование и рисование, должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от доходов семьи

30 июля 2026, 13:27, ИА Амител

Секция по футболу / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России, пишет РИА Новости.

«Дополнительное образование для детей — спорт, творчество, наука — должно быть бесплатным и доступным каждому ребенку в нашей стране», — сказал Миронов.

Он отметил, что такие занятия должны быть доступны каждой семье, поскольку в детстве формируются интересы и таланты, которые играют ключевую роль в будущем человека.

«Государство, по моему мнению, должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в том, что ему интересно — будь то спорт, музыка, программирование или рисование», — считает Миронов.

Депутат также подчеркнул, что кружки и секции необходимо располагать в непосредственной близости от школ или домов творчества, что особенно актуально для жителей маленьких городов и сельской местности.

«Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок. Это вопрос справедливости и будущего нашей страны. Каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание», — подытожил Миронов.

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