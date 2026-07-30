В России предложили сделать кружки и секции бесплатными для всех детей
Дополнительное образование, в том числе спорт, творчество, программирование и рисование, должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от доходов семьи
30 июля 2026, 13:27, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать дополнительное образование бесплатным для всех детей в России, пишет РИА Новости.
«Дополнительное образование для детей — спорт, творчество, наука — должно быть бесплатным и доступным каждому ребенку в нашей стране», — сказал Миронов.
Он отметил, что такие занятия должны быть доступны каждой семье, поскольку в детстве формируются интересы и таланты, которые играют ключевую роль в будущем человека.
«Государство, по моему мнению, должно обеспечить каждому ребенку возможность развиваться в том, что ему интересно — будь то спорт, музыка, программирование или рисование», — считает Миронов.
Депутат также подчеркнул, что кружки и секции необходимо располагать в непосредственной близости от школ или домов творчества, что особенно актуально для жителей маленьких городов и сельской местности.
«Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок. Это вопрос справедливости и будущего нашей страны. Каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание», — подытожил Миронов.
Ранее amic.ru писал, что более 2,5 тысячи детей приняли участие в "Лаборатории безопасности" Алтайского края.
13:42:23 30-07-2026
Вот как не крути, а лучше чем было в СССР ни чего не придумали!?...
Что бы не хотели сделать заново, сделать хорошо и даже лучше, а выходит что в СССР это уже было!...
13:53:31 30-07-2026
Гость (13:42:23 30-07-2026) Вот как не крути, а лучше чем было в СССР ни чего не придума... осталось только загнать нынешних деток в секции и кружки.
16:15:07 30-07-2026
Афиноген (13:53:31 30-07-2026) осталось только загнать нынешних деток в секции и кружки. ... лучше пусть болтаются,за трамваи цепляются,по крышам скачут
так?
13:52:55 30-07-2026
Потому что Социализм (от слова Социум - народ! от каждого по способности каждому по труду) лучше чем Капитализм (максимальная прибыль в минимальное время, человек человеку волк!)
13:54:15 30-07-2026
Ох несет сережу -десантника!
13:58:42 30-07-2026
Когда в стране все валится, а обещание плюшек, как из рога изобилия. Акулы капитала никогда не пойдут на эти возрождения прошлого.
14:00:22 30-07-2026
Гость (13:58:42 30-07-2026) Когда в стране все валится, а обещание плюшек, как из рога и... В связи с полной ненадобностью таких возраждений прошлого!
16:14:18 30-07-2026
Акакий (14:00:22 30-07-2026) В связи с полной ненадобностью таких возраждений прошлого!... В то числе,видимо и образование туда же. ВозрАждений.
14:46:36 30-07-2026
Легко! На Авальмане висело объявление - набор в горнолыжную секцию. Обучение бесплатное. Снаряжение свое. Бесплатно? Бесплатно. Но почти в любом виде спорта расходы на снаряжение и поездки на соревнования - основная статья расходов. И это никто не будет компенсировать. Даже если представить себе, что вдруг отменят плату за секции.
14:47:21 30-07-2026
Ну вот у меня ИП - кружок танцев или программирования. И как я эту кучу детей принять бесплатно должен? А я что есть буду? Жене шубу новую каждый год, дочери новую машину из салона каждый год, два раза в год в тёплые страны всей семьёй - всё это никто не отменил. Кто платит?
15:44:27 30-07-2026
Гость (14:47:21 30-07-2026) Ну вот у меня ИП - кружок танцев или программирования. И как... А при чем тут ты со своим ИП? При Советах не было ИП по кружкам и танцам, все существовало за счет общественных фондов потребления
17:02:12 30-07-2026
Гость (15:44:27 30-07-2026) А при чем тут ты со своим ИП? При Советах не было ИП по круж... Готов бабки нести в общественные фонды потребления?
14:56:27 30-07-2026
Давайте делать ставки – в этой предвыборной компании предложат квартиры давать бесплатно или в следующей?
И, голосом Станиславского — "не верю"!
Мелко плаваешь, Серёжа!
Потому что нужно не следствия исправлять, а причину. Только массовые люстрации..., ну, вы помните?
А начать, к примеру, с деприватизации ты сам знаешь кто тебе не позволит. Так что: "мели, Емеля – твоя неделя!"
15:15:42 30-07-2026
Делать предложения можно сколько угодно. Но в 99% это популизм и бред.