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Иностранец пытался купить на Алтае радиоактивные вещества, но попался полиции

В отношении мужчины завели уголовное дело

18 января 2024, 18:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель ближнего зарубежья пытался приобрести в Горно-Алтайске радиоактивные вещества радий-226 и радий-228, сообщили в МВД региона.

31-летний подозреваемый перевел нелегальному продавцу 600 тысяч рублей, после чего был задержан правоохранителями республики – они провели совместную операцию по пресечению этой незаконной сделки.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ и избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас силовики выясняют, с какой целью мужчина намеревался раздобыть радиоактивные вещества.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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20:58:26 18-01-2024

Каковы его намерения?

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Гость

10:11:37 19-01-2024

В световоых щкалах старых приборах этот радий-226 водится. Охренеть какой лютый изотоп.

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