"Интерфакс": при пожаре во Фрязино погибли восемь человек

Очевидцы запечатлели, как люди выпрыгивали из окон в попытках спастись

24 июня 2024, 23:27, ИА Амител

Пожар во Фрязино / Фото: "112"

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино унес жизни восьми человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

До этого власти города сообщали о двух погибших при возгорании в восьмиэтажном здании, а также о нескольких пострадавших. При этом СМИ писали, что судьба шести человек остается неизвестной.

Как сообщает "112", очевидцы запечатлели, как люди выпрыгивали из окон. Другие же остались и сгорели заживо.

Пожар начался днем 24 июня. Пламя охватило этажи здания рядом с научно-исследовательским институтом "Платан". Позднее там прогремел взрыв – причиной стал газовый баллон.

Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром. Причины происшествия выясняются.