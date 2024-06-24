"Интерфакс": при пожаре во Фрязино погибли восемь человек
Очевидцы запечатлели, как люди выпрыгивали из окон в попытках спастись
24 июня 2024, 23:27, ИА Амител
Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино унес жизни восьми человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
До этого власти города сообщали о двух погибших при возгорании в восьмиэтажном здании, а также о нескольких пострадавших. При этом СМИ писали, что судьба шести человек остается неизвестной.
Как сообщает "112", очевидцы запечатлели, как люди выпрыгивали из окон. Другие же остались и сгорели заживо.
Пожар начался днем 24 июня. Пламя охватило этажи здания рядом с научно-исследовательским институтом "Платан". Позднее там прогремел взрыв – причиной стал газовый баллон.
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром. Причины происшествия выясняются.
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