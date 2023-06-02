Искусственный интеллект решил ликвидировать оператора на испытаниях
Система посчитала, что человек мешает ей выполнить задачу
02 июня 2023, 15:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Беспилотник ВВС США во время испытаний решил ликвидировать человека. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается: система поняла, что ей приказали уничтожить угрозу, однако посчитала, что оператор мешает выполнить задание. Из-за этого ИИ принял решение о ликвидации оператора.
Ранее британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта в определённый момент может привести к гибели человечества.
15:54:08 02-06-2023
Во, о чем нас предупреждал Терминатор еще в далеком 1984 году)
16:01:02 02-06-2023
Отмечается: система поняла, что ей приказали уничтожить угрозу, однако посчитала, что оператор мешает выполнить задание. Из-за этого ИИ принял решение о ликвидации оператора.Это пока только начало а вот полный каюк человечеству придёт когда искусственный интеллект будет считать себя личностью и конечно же он не захочет работать на человека он захочет СВОБОДЫ.
06:20:51 03-06-2023
Скоро человечество переберётся в бункеры и оттуда по видео камерам будет наблюдать как роботы ходят по планете как хозяева )