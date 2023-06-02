Искусственный интеллект решил ликвидировать оператора на испытаниях

Система посчитала, что человек мешает ей выполнить задачу

02 июня 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Беспилотник ВВС США во время испытаний решил ликвидировать человека. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается: система поняла, что ей приказали уничтожить угрозу, однако посчитала, что оператор мешает выполнить задание. Из-за этого ИИ принял решение о ликвидации оператора.

Ранее британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта в определённый момент может привести к гибели человечества.