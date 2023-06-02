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Искусственный интеллект решил ликвидировать оператора на испытаниях

Система посчитала, что человек мешает ей выполнить задачу

02 июня 2023, 15:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Беспилотник ВВС США во время испытаний решил ликвидировать человека. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается: система поняла, что ей приказали уничтожить угрозу, однако посчитала, что оператор мешает выполнить задание. Из-за этого ИИ принял решение о ликвидации оператора.

Ранее британский учёный Стюарт Рассел заявил о том, что развитие искусственного интеллекта в определённый момент может привести к гибели человечества.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:54:08 02-06-2023

Во, о чем нас предупреждал Терминатор еще в далеком 1984 году)

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пенсионер

16:01:02 02-06-2023

Отмечается: система поняла, что ей приказали уничтожить угрозу, однако посчитала, что оператор мешает выполнить задание. Из-за этого ИИ принял решение о ликвидации оператора.Это пока только начало а вот полный каюк человечеству придёт когда искусственный интеллект будет считать себя личностью и конечно же он не захочет работать на человека он захочет СВОБОДЫ.

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Гость

06:20:51 03-06-2023

Скоро человечество переберётся в бункеры и оттуда по видео камерам будет наблюдать как роботы ходят по планете как хозяева )

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