Клещи продолжают кусать жителей Алтайского края, несмотря на холод

С начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники обратилось более 6,6 тысячи человек

14 сентября 2024, 19:30, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 51 житель Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с конца марта, когда проснулись эти членистоногие, в поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 6647 человек, в том числе 1701 ребенок.

Специалисты подчеркнули, что наибольшее количество укусов происходит при посещении жителями окрестностей сел. Клещи концентрируются вдоль лесных троп, в низинах и по старым вырубкам. 80% пострадавших за последнюю неделю подцепили этих членистоногих при сборе грибов.

Ранее сообщили, что в крае с третьей декады августа активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность ожидается до конца сентября.