В Китае выявили новую опасную болезнь, сообщают СМИ. Вирус, передаваемый через укус клеща, обнаружили уже у 17 пациентов.

О том, что такое ортонайровирус, откуда он взялся, какие у него симптомы и может ли он прийти в Россию, – в материале amic.ru.

1

Что за новый вирус выявили в Китае?

Инфекцию, которую выявили в Китае, назвали ортонайровирус. На данный момент вирус выявлен у 17 пациентов. При этом ПЦР-тестирование на это заболевание провели 680 гражданам. Все случаи заражения зарегистрированы на северо-востоке Китая.

По данным медицинского журнала The New England Journal of Medicine, впервые этот вирус обнаружили в 2019 году. Тогда новую неизвестную инфекцию подхватил 61-летний мужчина. У него были головные боли, лихорадка и полиорганная недостаточность. Сам пациент вспомнил, что до своей болезни был в парке, где его несколько раз кусали клещи. Проведя полное обследование, медики и выявили ортонайровирус. Поскольку парк был болотистым, инфекцию также стали называть вирусом водно-болотных угодий (Wetland virus; WELV). То, что переносчиками заболевания являются клещи, в итоге подтвердилось. С тех пор вирус выявляли не только у покусанных людей, но и у животных.