От первых симптомов до попадания в больницу проходит всего пять дней

12 сентября 2024, 12:30, ИА Амител

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В Китае выявили новую опасную болезнь, сообщают СМИ. Вирус, передаваемый через укус клеща, обнаружили уже у 17 пациентов.

О том, что такое ортонайровирус, откуда он взялся, какие у него симптомы и может ли он прийти в Россию, – в материале amic.ru.

1 Что за новый вирус выявили в Китае? Инфекцию, которую выявили в Китае, назвали ортонайровирус. На данный момент вирус выявлен у 17 пациентов. При этом ПЦР-тестирование на это заболевание провели 680 гражданам. Все случаи заражения зарегистрированы на северо-востоке Китая. По данным медицинского журнала The New England Journal of Medicine, впервые этот вирус обнаружили в 2019 году. Тогда новую неизвестную инфекцию подхватил 61-летний мужчина. У него были головные боли, лихорадка и полиорганная недостаточность. Сам пациент вспомнил, что до своей болезни был в парке, где его несколько раз кусали клещи. Проведя полное обследование, медики и выявили ортонайровирус. Поскольку парк был болотистым, инфекцию также стали называть вирусом водно-болотных угодий (Wetland virus; WELV). То, что переносчиками заболевания являются клещи, в итоге подтвердилось. С тех пор вирус выявляли не только у покусанных людей, но и у животных.

2 Чем опасен новый клещевой вирус? Пока летальных случаев не зафиксировано: все пациенты выздоровели. Но при проведении опытов на мышах ученые установили, что ортонайровирус может привести и к смертельному исходу. Дело в том, что инфекция может дойти до самых разных органов, в том числе и до мозга, вызвав серьезные повреждения. Также многие клещи переносят в себе сразу несколько вирусов. Это называется "микст-инфекция". Укус такого клеща может вызвать перекрестные симптомы, выдержать которые организм не всегда в состоянии. Сообщается также, что от появления первых симптомов до попадания пациента в больницу проходит примерно пять дней.

3 Какие у ортонайровируса симптомы? В числе основных симптомов китайские врачи называют: лихорадку;

головную боль и головокружение;

слабость;

боли в спине;

тошноту;

рвоту;

диарею.

4 Выявлен ли клещевой ортонайровирус в России? Нет. На данный момент циркуляция ортонайровируса в России не зафиксирована. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. "Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована", – говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле и связались с санитарными властями КНР, чтобы узнать всю подробную информацию о вирусе.

5 Может ли новый клещевой вирус начать распространяться в России? Пока никаких подобных прогнозов эксперты не озвучивают. Одно можно сказать точно: сезон клещей в России подходит к концу, а потому совсем скоро этот способ передачи станет неактуальным для нашей страны.