Чем опасен новый клещевой вирус, выявленный в Китае, и придет ли он в Россию?
От первых симптомов до попадания в больницу проходит всего пять дней
12 сентября 2024, 12:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Китае выявили новую опасную болезнь, сообщают СМИ. Вирус, передаваемый через укус клеща, обнаружили уже у 17 пациентов.
О том, что такое ортонайровирус, откуда он взялся, какие у него симптомы и может ли он прийти в Россию, – в материале amic.ru.
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Что за новый вирус выявили в Китае?
Инфекцию, которую выявили в Китае, назвали ортонайровирус. На данный момент вирус выявлен у 17 пациентов. При этом ПЦР-тестирование на это заболевание провели 680 гражданам. Все случаи заражения зарегистрированы на северо-востоке Китая.
По данным медицинского журнала The New England Journal of Medicine, впервые этот вирус обнаружили в 2019 году. Тогда новую неизвестную инфекцию подхватил 61-летний мужчина. У него были головные боли, лихорадка и полиорганная недостаточность. Сам пациент вспомнил, что до своей болезни был в парке, где его несколько раз кусали клещи. Проведя полное обследование, медики и выявили ортонайровирус. Поскольку парк был болотистым, инфекцию также стали называть вирусом водно-болотных угодий (Wetland virus; WELV). То, что переносчиками заболевания являются клещи, в итоге подтвердилось. С тех пор вирус выявляли не только у покусанных людей, но и у животных.
2
Чем опасен новый клещевой вирус?
Пока летальных случаев не зафиксировано: все пациенты выздоровели. Но при проведении опытов на мышах ученые установили, что ортонайровирус может привести и к смертельному исходу. Дело в том, что инфекция может дойти до самых разных органов, в том числе и до мозга, вызвав серьезные повреждения.
Также многие клещи переносят в себе сразу несколько вирусов. Это называется "микст-инфекция". Укус такого клеща может вызвать перекрестные симптомы, выдержать которые организм не всегда в состоянии.
Сообщается также, что от появления первых симптомов до попадания пациента в больницу проходит примерно пять дней.
3
Какие у ортонайровируса симптомы?
В числе основных симптомов китайские врачи называют:
- лихорадку;
- головную боль и головокружение;
- слабость;
- боли в спине;
- тошноту;
- рвоту;
- диарею.
4
Выявлен ли клещевой ортонайровирус в России?
Нет. На данный момент циркуляция ортонайровируса в России не зафиксирована. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле и связались с санитарными властями КНР, чтобы узнать всю подробную информацию о вирусе.
5
Может ли новый клещевой вирус начать распространяться в России?
Пока никаких подобных прогнозов эксперты не озвучивают. Одно можно сказать точно: сезон клещей в России подходит к концу, а потому совсем скоро этот способ передачи станет неактуальным для нашей страны.
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Как защититься от ортонайровируса?
В первую очередь, нужно соблюдать правила защиты от клещей. О том, что для этого нужно делать и как быть, если клещ уже присосался, читайте в нашем материале.
12:40:27 12-09-2024
Самая насущная проблема в России.
12:46:31 12-09-2024
И вновь очередная зараза от китайцев . С ихний борьбой с перенаселением .
Вот кого нужно загнать , за Великую китайскую стену, всем миром.
19:12:45 12-09-2024
Гость (12:46:31 12-09-2024) И вновь очередная зараза от китайцев . С ихний борьбой с пер... не, не от китайцев. поищите информацию о лабораториях, занимающихся заражением клещей всякой дрянью и как их завозят якобы "туристы".
откуда, например, у нас появились энцефалитные и боррелиозные клещи? откуда у них тиф, марсельская лихорадка и куча другой дряни? в советское время десятками с себя клещей снимали и даже не чихнул никто, а сейчас на природу хоть не выезжай.
06:42:21 13-09-2024
Элен без ребят (19:12:45 12-09-2024) не, не от китайцев. поищите информацию о лабораториях, заним...
да-да-да! Еще самолеты над барнаулом летают и опыляют всех ОРВИ и короной! ))))