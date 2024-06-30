Крестный ход из Барнаула до Коробейниково стартует 30 июня
За семь дней паломники преодолеют 250 км
30 июня 2024, 07:34, ИА Амител
В Барнауле 30 июня состоится крестный ход в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли, сообщили в мэрии.
С 09:00 до 11:30 участники пройдут от Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина, Красноармейскому проспекту, улице Аванесова и Змеиногорскому тракту до места, где раньше было кафе "У Григорича".
Водителей просят быть внимательными и предупреждают о возможных затруднениях на дорогах. Порядок на мероприятии будет обеспечивать полиция.
В общей сложности ход продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.
11:45:33 30-06-2024
Враг Бога, будет только рад этому событию.
17:30:19 30-06-2024
Гость (11:45:33 30-06-2024) Враг Бога, будет только рад этому событию.... О как тебя корёжит!
12:37:34 30-06-2024
теперь свежо им идти хоть
16:34:14 30-06-2024
Что же не попёрлись в жару? Испытание же.
23:51:50 30-06-2024
Детей главное не позволяйте им вести. Лишать сразу родительских прав, детей в детдома.