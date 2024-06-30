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Крестный ход из Барнаула до Коробейниково стартует 30 июня

За семь дней паломники преодолеют 250 км

30 июня 2024, 07:34, ИА Амител

Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии
Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

В Барнауле 30 июня состоится крестный ход в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли, сообщили в  мэрии.

С 09:00 до 11:30 участники пройдут от Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина, Красноармейскому проспекту, улице Аванесова и Змеиногорскому тракту до места, где раньше было кафе "У Григорича".

Водителей просят быть внимательными и предупреждают о возможных затруднениях на дорогах. Порядок на мероприятии будет обеспечивать полиция.

В общей сложности ход продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.

Барнаул религия

Комментарии 5

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Гость

11:45:33 30-06-2024

Враг Бога, будет только рад этому событию.

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Гость

17:30:19 30-06-2024

Гость (11:45:33 30-06-2024) Враг Бога, будет только рад этому событию.... О как тебя корёжит!

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Гость

12:37:34 30-06-2024

теперь свежо им идти хоть

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Гость

16:34:14 30-06-2024

Что же не попёрлись в жару? Испытание же.

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Гость

23:51:50 30-06-2024

Детей главное не позволяйте им вести. Лишать сразу родительских прав, детей в детдома.

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