Крестный ход из Барнаула до Коробейниково стартует 30 июня

За семь дней паломники преодолеют 250 км

30 июня 2024, 07:34, ИА Амител

Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

В Барнауле 30 июня состоится крестный ход в Коробейниково к иконе Божией Матери – Покровительнице Алтайской земли, сообщили в мэрии.

С 09:00 до 11:30 участники пройдут от Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина, Красноармейскому проспекту, улице Аванесова и Змеиногорскому тракту до места, где раньше было кафе "У Григорича".

Водителей просят быть внимательными и предупреждают о возможных затруднениях на дорогах. Порядок на мероприятии будет обеспечивать полиция.

В общей сложности ход продлится до 7 июля. За это время паломники преодолеют 250 км и, помимо Барнаула, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково.