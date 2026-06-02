Упитанные суслики колонизировали въезд в Новоалтайск
Их норки повсюду — большие и маленькие
02 июня 2026, 14:08, ИА Амител
Суслик / Кадр из телесюжета "Вести Алтай"
В Алтайском крае суслики оккупировали участок со стелой на въезде в Новоалтайск, теперь земля больше похожа на поле для гольфа из-за норок, сообщают "Вести Алтай".
«Десятки нор грызунов семейства беличьих повсюду. Большие и маленькие, из которых то и дело вылезает зубастая мордашка и доносится жуткий писк», — говорится в телесюжете.
Как пояснила зоолог-любитель Софья Хомякова, для защиты от врагов суслики используют "систему раннего оповещения".
Ранее посетители парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, пока они не съели всех белочек.
14:23:52 02-06-2026
Они там давно живут! Площадь заселения увеличивается.
15:38:45 02-06-2026
Кость (14:23:52 02-06-2026) Они там давно живут! Площадь заселения увеличивается. ... вероятно, у них отличная программа по повышению рождаемости, не то, что наши сомнительные предложения
15:04:47 02-06-2026
А при коммуняках их не щадно травили.
15:18:28 02-06-2026
Каждый суслик - агроном
15:28:18 02-06-2026
Строго говоря, суслики там были первыми
17:34:28 02-06-2026
Вы ещё кладбище Нлвоалтайское не видели!
Там могилы , особенно свежие захоронения изрыты!!!
18:19:53 02-06-2026
Новоалтайци сытые. Славгородцы бы их съели быстро.
21:58:38 02-06-2026
Гость (18:19:53 02-06-2026) Новоалтайци сытые. Славгородцы бы их съели быстро.... Что со Славгородцами случилось?? Зачем они сусликов едят?
08:39:28 03-06-2026
там это место разровняли, снесли .
09:56:51 03-06-2026
Гость (08:39:28 03-06-2026) там это место разровняли, снесли . ... Не правда. Суслики живут вовсю. Тем более краснощекий суслик в Красной книге АК.
12:32:57 11-06-2026
а в Топчихинском районе пропали в 80-х так и не появились больше