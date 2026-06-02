Упитанные суслики колонизировали въезд в Новоалтайск

Их норки повсюду — большие и маленькие

02 июня 2026, 14:08, ИА Амител

Суслик / Кадр из телесюжета "Вести Алтай"

В Алтайском крае суслики оккупировали участок со стелой на въезде в Новоалтайск, теперь земля больше похожа на поле для гольфа из-за норок, сообщают "Вести Алтай".

«Десятки нор грызунов семейства беличьих повсюду. Большие и маленькие, из которых то и дело вылезает зубастая мордашка и доносится жуткий писк», — говорится в телесюжете.

Как пояснила зоолог-любитель Софья Хомякова, для защиты от врагов суслики используют "систему раннего оповещения".

Ранее посетители парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, пока они не съели всех белочек.