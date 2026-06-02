НОВОСТИОбщество

Упитанные суслики колонизировали въезд в Новоалтайск

Их норки повсюду — большие и маленькие

02 июня 2026, 14:08, ИА Амител

Суслик / Кадр из телесюжета "Вести Алтай"
Суслик / Кадр из телесюжета "Вести Алтай"

В Алтайском крае суслики оккупировали участок со стелой на въезде в Новоалтайск, теперь земля больше похожа на поле для гольфа из-за норок, сообщают "Вести Алтай".

«Десятки нор грызунов семейства беличьих повсюду. Большие и маленькие, из которых то и дело вылезает зубастая мордашка и доносится жуткий писк», — говорится в телесюжете.

Как пояснила зоолог-любитель Софья Хомякова, для защиты от врагов суслики используют "систему раннего оповещения". 

Ранее посетители парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, пока они не съели всех белочек.

Раскрыта тайна многочисленности бесстрашных белок в Барнауле

Ждать ли барнаульцам в городских лесах тигров и черепах?
НОВОСТИОбщество
дикие животные Новоалтайск
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Кость

14:23:52 02-06-2026

Они там давно живут! Площадь заселения увеличивается.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:38:45 02-06-2026

Кость (14:23:52 02-06-2026) Они там давно живут! Площадь заселения увеличивается. ... вероятно, у них отличная программа по повышению рождаемости, не то, что наши сомнительные предложения

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

15:04:47 02-06-2026

А при коммуняках их не щадно травили.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:28 02-06-2026

Каждый суслик - агроном

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:18 02-06-2026

Строго говоря, суслики там были первыми

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валентина

17:34:28 02-06-2026

Вы ещё кладбище Нлвоалтайское не видели!
Там могилы , особенно свежие захоронения изрыты!!!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:53 02-06-2026

Новоалтайци сытые. Славгородцы бы их съели быстро.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:58:38 02-06-2026

Гость (18:19:53 02-06-2026) Новоалтайци сытые. Славгородцы бы их съели быстро.... Что со Славгородцами случилось?? Зачем они сусликов едят?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:28 03-06-2026

там это место разровняли, снесли .

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

09:56:51 03-06-2026

Гость (08:39:28 03-06-2026) там это место разровняли, снесли . ... Не правда. Суслики живут вовсю. Тем более краснощекий суслик в Красной книге АК.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:57 11-06-2026

а в Топчихинском районе пропали в 80-х так и не появились больше

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров