Лишний "небоскреб". Градсовет отказал в строительстве высотного офисника в центре Барнаула
Здание в 12 этажей, по мнению архитекторов, создаст социальную напряженность в квартале
02 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Строительство административного здания ул. Пролетарской, 98 (рядом с налоговой) "забуксовало". На повторном заседании градсовета архитектор Владимир Золотов, вопреки желанию инвестора, представил проект пятиэтажного офисника, который комиссия и одобрила. Однако сам заказчик настаивал: возводить небольшое здание экономически нецелесообразно. Поэтому он планировал строить минимум 12 этажей. Подобнее о возникшем споре – в материале amic.ru.
Два решения
Эскизы административного здания впервые представили на градсовете в декабре 2024 года. Тогда архитекторы комиссии назвали проект "градостроительной ошибкой" из-за высотности в 14 этажей. Решение градсовета – этажность нужно уменьшать.
На слушаниях в конце мая Владимир Золотов представил два варианта. Один из них – здание в четыре-пять этажей, что практически соответствует изначально разработанному проекту для этого участка (он был выполнен в 90-е годы Золотовым). Второй вариант – 12-этажный объект. Его площадь – почти 10 тысяч квадратных метров. В подземном паркинге – 191 машино-место.
"По цвету проектируемый объем выполнен в тех же отделочных материалах, что и строящийся блок на ул. Пролетарской", – сказал Владимир Золотов.
К истокам
Какой объект все-таки должен стоять на участке – не определились. Золотов пояснил: его мнение не совпадает с видением заказчика (инвестор проекта – предприниматель Владимир Кислицын, руководитель строительной компании "Промстрой").
"У данного участка имеется собственник, у него есть свои мысли на территорию, свои идеи на перспективу развития. На данный момент мнения автора и заказчика не совпадают. Инвестору необходим первый вариант (12-этажное здание. – Прим. ред.), автору проекта – второй", – сказал он.
По мнению Сергея Боженко, столкновение мнений – это нормальная практика и "штатная ситуация". Однако он настаивал: нужно опираться на первоначальный проект, который был разработан в 90-е.
Так, вокруг налоговой предполагалась низкоэтажная застройка. Высотные объекты, по мнению архитектора, приведут к проблемам и неудобствам для жителей города.
Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"
"Мы должны понимать: почти полторы сотни офисов, в каждом – по одному-два человека. У них есть клиентура, ей надо где-то парковаться. Все понимаем, что никто из клиентов не поедет на парковку на минус второй этаж. Все они будут парковаться максимально близко к входному узлу. К чему это приведет? К заторам. Самым естественным образом будет заниматься одна проезжая полоса, один ряд по ул. Партизанской, да и по ул. Пролетарской тоже", – сказал он.
Архитектор Александр Деринг поддержал: малоэтажное здание органично впишется и визуально завершит комплекс зданий вокруг налоговой.
"Что касается возможного повышения этажности, это очень сложно: нужны специальные лифты и масса других вещей. Мне кажется, надо ограничиться низкоэтажным объектом", – отметил он.
Офисник вместо серверной
Но строительство офисника высотой 4-5 этажей – экономически нецелесообразно. Так на мнения архитекторов возразил инвестор Владимир Кислицын. Он напомнил, что в изначальном проекте здание налоговой было выше на 3-4 этажа. А те здания, что сейчас реконструируют в административные блоки, задумывались как серверные и архивы: в них не было даже окон.
Пятиэтажный эскиз, который Владимир Золотов представил на градсовете, по словам предпринимателя, с ним вообще не согласовывали.
"На первом градсовете попросили уточнить количество парковочных мест – мы уточнили, попросили уменьшить этажность – мы это сделали. Экономически нецелесообразно строить в том виде, в котором сейчас представлен эскизный проект", – сказал Кислицын.
В результате на голосование градсовета вынесли два объекта – 12-этажный и пятиэтажный. Единогласно члены комиссии проголосовали за "маленький" вариант. Однако его дальнейшая реализация, учитывая возникший спор, пока под угрозой.
09:05:26 02-06-2025
не Ракшин с Козловым и Шонией хотели строить, вот и отказали, ибо уродовать центр- приведения небожителей
09:16:51 02-06-2025
"в них не было даже окон" - был бы рассадник конспирологии...
09:41:21 02-06-2025
Молодцы!
Посмотрите на пятиэтажку на Короленко 3...
Недалеко будет огромная стройка. Кто мог, начали продавать квартиры ниже рыночной.
Кому хочется жить в режиме бесконечной стройки,тем более дому почти 60 лет(((
15:33:20 02-06-2025
Гость (09:41:21 02-06-2025) Молодцы!Посмотрите на пятиэтажку на Короленко 3...Н... о! спасибо за инфуу!! куплю под сдачу
10:00:30 02-06-2025
Жить в тени небоскреба- то ещё удовольствие!
11:15:46 02-06-2025
Гость (10:00:30 02-06-2025) Жить в тени небоскреба- то ещё удовольствие!...
А пробки на дорогах! А парковки! Ну и постоянно в тени быть мало приятно. Да и малоэтажки среди небоскребов- то ещё зрелище!
15:34:02 02-06-2025
Гость (10:00:30 02-06-2025) Жить в тени небоскреба- то ещё удовольствие!... в жару - самое оно, а зимой пофигу
10:09:20 02-06-2025
дай волю этим заказчикам - они все небоскребами застроят, а где парковаться думаете? ходить пешком то разучились давно
15:34:49 02-06-2025
Гость (10:09:20 02-06-2025) дай волю этим заказчикам - они все небоскребами застроят, а ... ну вы посмотрите на NY, к тому и идет, и так и БУДЕТ, это ж закон развития
15:56:14 02-06-2025
Одним небоскребом меньше, одним больше - разницы нет. Пусть строят, никому там не помешает,