Лишний "небоскреб". Градсовет отказал в строительстве высотного офисника в центре Барнаула

Здание в 12 этажей, по мнению архитекторов, создаст социальную напряженность в квартале

02 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"

Строительство административного здания ул. Пролетарской, 98 (рядом с налоговой) "забуксовало". На повторном заседании градсовета архитектор Владимир Золотов, вопреки желанию инвестора, представил проект пятиэтажного офисника, который комиссия и одобрила. Однако сам заказчик настаивал: возводить небольшое здание экономически нецелесообразно. Поэтому он планировал строить минимум 12 этажей. Подобнее о возникшем споре – в материале amic.ru.

Два решения

Эскизы административного здания впервые представили на градсовете в декабре 2024 года. Тогда архитекторы комиссии назвали проект "градостроительной ошибкой" из-за высотности в 14 этажей. Решение градсовета – этажность нужно уменьшать.

На слушаниях в конце мая Владимир Золотов представил два варианта. Один из них – здание в четыре-пять этажей, что практически соответствует изначально разработанному проекту для этого участка (он был выполнен в 90-е годы Золотовым). Второй вариант – 12-этажный объект. Его площадь – почти 10 тысяч квадратных метров. В подземном паркинге – 191 машино-место.

"По цвету проектируемый объем выполнен в тех же отделочных материалах, что и строящийся блок на ул. Пролетарской", – сказал Владимир Золотов.

К истокам

Какой объект все-таки должен стоять на участке – не определились. Золотов пояснил: его мнение не совпадает с видением заказчика (инвестор проекта – предприниматель Владимир Кислицын, руководитель строительной компании "Промстрой").

"У данного участка имеется собственник, у него есть свои мысли на территорию, свои идеи на перспективу развития. На данный момент мнения автора и заказчика не совпадают. Инвестору необходим первый вариант (12-этажное здание. – Прим. ред.), автору проекта – второй", – сказал он.

По мнению Сергея Боженко, столкновение мнений – это нормальная практика и "штатная ситуация". Однако он настаивал: нужно опираться на первоначальный проект, который был разработан в 90-е.

Так, вокруг налоговой предполагалась низкоэтажная застройка. Высотные объекты, по мнению архитектора, приведут к проблемам и неудобствам для жителей города.

Проект здания на ул. Пролетарской, 98 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Мы должны понимать: почти полторы сотни офисов, в каждом – по одному-два человека. У них есть клиентура, ей надо где-то парковаться. Все понимаем, что никто из клиентов не поедет на парковку на минус второй этаж. Все они будут парковаться максимально близко к входному узлу. К чему это приведет? К заторам. Самым естественным образом будет заниматься одна проезжая полоса, один ряд по ул. Партизанской, да и по ул. Пролетарской тоже", – сказал он.

Архитектор Александр Деринг поддержал: малоэтажное здание органично впишется и визуально завершит комплекс зданий вокруг налоговой.

"Что касается возможного повышения этажности, это очень сложно: нужны специальные лифты и масса других вещей. Мне кажется, надо ограничиться низкоэтажным объектом", – отметил он.

Офисник вместо серверной

Но строительство офисника высотой 4-5 этажей – экономически нецелесообразно. Так на мнения архитекторов возразил инвестор Владимир Кислицын. Он напомнил, что в изначальном проекте здание налоговой было выше на 3-4 этажа. А те здания, что сейчас реконструируют в административные блоки, задумывались как серверные и архивы: в них не было даже окон.

Пятиэтажный эскиз, который Владимир Золотов представил на градсовете, по словам предпринимателя, с ним вообще не согласовывали.

"На первом градсовете попросили уточнить количество парковочных мест – мы уточнили, попросили уменьшить этажность – мы это сделали. Экономически нецелесообразно строить в том виде, в котором сейчас представлен эскизный проект", – сказал Кислицын.

В результате на голосование градсовета вынесли два объекта – 12-этажный и пятиэтажный. Единогласно члены комиссии проголосовали за "маленький" вариант. Однако его дальнейшая реализация, учитывая возникший спор, пока под угрозой.