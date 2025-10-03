Социалисты предложили привязать зарплаты учителей и врачей к доходам их руководителей

В партии считают несправедливым, что медсестра получает 40 тысяч, когда зарплата главного врача может доходить до 400 тысяч

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разработали новую инициативу по заработной плате учителей и врачей. Он предложили привязать их доходы к доходам руководителей учреждений здравоохранения и образования. Обращение на эту тему председателю правительства Михаилу Мишустину направил глава партии Сергей Миронов.

«Предлагаю ввести новый порядок для государственных медицинских и образовательных организаций всех уровней: средняя заработная плата сотрудников не должна быть ниже зарплаты руководителя более чем на 100%. Если директора школ и главврачи получают много, то зарплату сотрудников тоже надо повышать», – считает Сергей Миронов.

Глава социалистов заявил, что такое ограничение позволит и сотрудников получать более справедливую зарплату, и для руководителя с его обязанностями будет вполне достойным вознаграждением. А когда от дохода подчиненных будет зависеть и зарплата начальника, то у того будет больше стимулов, чтобы повышать зарплату всем сотрудникам, уверены в партии.

О том же говорит и глава отделения партии в Алтайском крае, депутат ГД от региона Александр Терентьев: когда главный врач получает 300–400 тысяч рублей в месяц, даже медсестра не должна работать за 40 тысяч рублей. Средний заработок персонала должна быть 150–200 тысяч рублей.

«Если учреждение приносит такой доход, значит, и те, кто выполняет основную работу, должны получать достойную оплату. Нынешний размер зарплат обычных врачей, медсестер, учителей разрушает мотивацию к работе», – сказал Терентьев.

И добавил, что действующая система приводит к выгоранию профессионалов, уходу из сферы. А в масштабах страны усиливает проблему кадрового дефицита. При этом политик подчеркивает, что привязка зарплат – это не попытка наказать руководителей, а способ сделать справедливую систему оплату труда для всех бюджетников.