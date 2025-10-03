Социалисты предложили привязать зарплаты учителей и врачей к доходам их руководителей
В партии считают несправедливым, что медсестра получает 40 тысяч, когда зарплата главного врача может доходить до 400 тысяч
03 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разработали новую инициативу по заработной плате учителей и врачей. Он предложили привязать их доходы к доходам руководителей учреждений здравоохранения и образования. Обращение на эту тему председателю правительства Михаилу Мишустину направил глава партии Сергей Миронов.
«Предлагаю ввести новый порядок для государственных медицинских и образовательных организаций всех уровней: средняя заработная плата сотрудников не должна быть ниже зарплаты руководителя более чем на 100%. Если директора школ и главврачи получают много, то зарплату сотрудников тоже надо повышать», – считает Сергей Миронов.
Глава социалистов заявил, что такое ограничение позволит и сотрудников получать более справедливую зарплату, и для руководителя с его обязанностями будет вполне достойным вознаграждением. А когда от дохода подчиненных будет зависеть и зарплата начальника, то у того будет больше стимулов, чтобы повышать зарплату всем сотрудникам, уверены в партии.
О том же говорит и глава отделения партии в Алтайском крае, депутат ГД от региона Александр Терентьев: когда главный врач получает 300–400 тысяч рублей в месяц, даже медсестра не должна работать за 40 тысяч рублей. Средний заработок персонала должна быть 150–200 тысяч рублей.
«Если учреждение приносит такой доход, значит, и те, кто выполняет основную работу, должны получать достойную оплату. Нынешний размер зарплат обычных врачей, медсестер, учителей разрушает мотивацию к работе», – сказал Терентьев.
И добавил, что действующая система приводит к выгоранию профессионалов, уходу из сферы. А в масштабах страны усиливает проблему кадрового дефицита. При этом политик подчеркивает, что привязка зарплат – это не попытка наказать руководителей, а способ сделать справедливую систему оплату труда для всех бюджетников.
17:29:01 03-10-2025
Отличные идеи появляются у депутатов перед выборами
21:23:50 03-10-2025
а почему только врачей и учителей. Всех остальных тоже!
22:16:50 03-10-2025
Гость (21:23:50 03-10-2025) а почему только врачей и учителей. Всех остальных тоже!... Каких всех?
05:28:15 04-10-2025
Гость (22:16:50 03-10-2025) Каких всех?...
Теток, торгующих на островках поддельными духами, чехлами для телефонов и прочей дребеденью. Которые целыми днями сидят на информационных ресурсах и от тотального безделия поливают грязью учителей и врачей.
23:41:19 03-10-2025
Так весь бюджет нужно на такую схему переводить, зарплата в разы разнится, какой уж тут стимул к работе, особенно после премий в конце года...
10:59:37 04-10-2025
Гость (23:41:19 03-10-2025) Так весь бюджет нужно на такую схему переводить, зарплата в ... В разы то ладно, в этой схеме предлагают платить на 100% ниже зарплаты руководителя. То есть ноль!
09:57:50 04-10-2025
Медсестра получает 40000. Это где? Может, только в отделениях хирургического профиля.
10:58:25 04-10-2025
Да уж!
"...средняя заработная плата сотрудников не должна быть ниже зарплаты руководителя более чем на 100%."
Ну и как это понять? Если заработная плата на 100% ниже зарплаты руководителя, то это просто 0. Ниже на 101 процент и быть не может, от слова совсем!
12:24:37 04-10-2025
Депутаты открыли тарифные сетки? При этом режиме не изменится ничего. "Достучаться в ворота дворцов (к совести власть имущих) можно только прикладами винтовок", не будет руковод делиться "своими" деньгами.
17:32:09 04-10-2025
Советский Союз развалился как раз из-за неравенства в доходах населения. Разница должна быть и не в 2 раза , а больше, но не больше чем в 10 раз у руководителей и подчиненных. А если больше - плати налог в 60%, а не как сейчас. В 2 раза , но не больше разница может быть у одинаковых специалистов в разных регионах. Если в Москве учитель получает 150 000 руб, то на Алтае должен не меньше 75 000 руб. Большая разница в зарплатах приведет к развалу в стране, о чем много раз говорил президент.
19:29:15 05-10-2025
Гость (17:32:09 04-10-2025) Советский Союз развалился как раз из-за неравенства в дохода... учителя по всей стране реализуют одни и те же программы обучения, готовят все учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и спрашивают с них одинаково. Вот почему в Москве з/п учителя должна быть в несколько раз больше? Требования для всех одинаковые, а зарплаты разные. ПОЧЕМУ???????