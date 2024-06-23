МО: ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными частями

Средства ПВО сбили четыре снаряда, а еще одна ракета из-за воздействия сил ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе

23 июня 2024, 19:00, ИА Амител

Ракета в полете / Фото: unsplash.com

Украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, около 12:15 по мск украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты ATACMS. Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над территорией города.

По последним данным губернатора города Михаила Развожаева, количество погибших возросло до трех человек – двое детей и один взрослый. Количество раненых увеличилось почти до 100 человек. Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.