Пьяный житель Алтая расстрелял из ружья двух человек, есть погибший
Злоумышленника задержали, ему уже предъявлено обвинение
28 октября 2023, 18:14, ИА Амител
В Чемальском районе Республики Алтай 26 октября пьяный мужчина стрелял из ружья в двух человек, один погиб, сообщили в региональном Следкоме.
В тот день 40-летний местный житель с младшим братом отправился верхом на конях в тайгу за кедровыми орехами и вблизи села Куюс они встретились с проезжавшим мимо пьяным 35-летним односельчанином.
Раньше между мужчинами был конфликт на почве ревности к супруге обвиняемого, поэтому между ними началась ссора. В итоге водитель достал ружье и начал стрелять. Старшему брату он попал в бедро, второй, 28-летний мужчина, скончался на месте.
"Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, выбросив оружие в реку.
Выживший мужчина по телефону сообщил о произошедшем главе сельского поселения и попросил о помощи, после чего в кратчайшие сроки был доставлен в больницу", – сообщили в ведомстве.
Подозреваемому предъявили обвинение по статьям УК РФ об убийстве и покушении на убийство. Он признал вину, скоро его заключат под стражу.
20:20:40 28-10-2023
Раньше между мужчинами был конфликт на почве ревности к супруге обвиняемого. Кто кого ревновал к супруге?
21:12:24 28-10-2023
Бешеные