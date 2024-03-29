На Алтае водитель без прав устроил ДТП с четырьмя автомобилями
В результате аварии пострадали два человека
29 марта 2024, 13:40, ИА Амител
В селе Майма Республики Алтай вечером 28 марта произошло массовое ДТП. Около 21:00 возле дома № 13 по улице Алтайской столкнулись четыре авто.
Как сообщили в МВД региона, 31-летний житель Бийска ехал на Kia Sorento, но при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущейся прямо Toyota Camry под управлением 21-летнего местного жителя. В результате машины столкнулись и от удара Camry отбросило на встречную Toyota Rav 4, которая, в свою очередь, отлетела на отбойник и попутную Toyota Corolla.
Пострадали два пассажира из Corolla. Не госпитализированы.
Полицейские установили, что зачинщик аварии сел за руль Kia Sorento, не имея водительского удостоверения. Его привлекли к ответственности по статьям КоАП о езде без прав, несоблюдении правила уступить дорогу и повреждении дорожных сооружений.
13:50:06 29-03-2024
Это в Майме. А вы в Кибизень заедьте или Турочак. Там вообще про ПДД последний раз слышали от мимо проезжающего милиционера.
13:56:10 29-03-2024
Как ДТП - так Майма(
14:38:45 29-03-2024
А где в ПДД написано что в горах нужны права?
14:59:45 29-03-2024
Гость (14:38:45 29-03-2024) А где в ПДД написано что в горах нужны права?... Так по горам надо пешком ходить.
22:01:20 29-03-2024
Гость (14:38:45 29-03-2024) А где в ПДД написано что в горах нужны права?... Всё верно говорит товарищ. В полях, лугах, на горах не надо прав.