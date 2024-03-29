На Алтае водитель без прав устроил ДТП с четырьмя автомобилями

В результате аварии пострадали два человека

29 марта 2024, 13:40, ИА Амител

ДТП в селе Майма / Фото: 04.мвд.рф

В селе Майма Республики Алтай вечером 28 марта произошло массовое ДТП. Около 21:00 возле дома № 13 по улице Алтайской столкнулись четыре авто.

Как сообщили в МВД региона, 31-летний житель Бийска ехал на Kia Sorento, но при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущейся прямо Toyota Camry под управлением 21-летнего местного жителя. В результате машины столкнулись и от удара Camry отбросило на встречную Toyota Rav 4, которая, в свою очередь, отлетела на отбойник и попутную Toyota Corolla.

Пострадали два пассажира из Corolla. Не госпитализированы.

Полицейские установили, что зачинщик аварии сел за руль Kia Sorento, не имея водительского удостоверения. Его привлекли к ответственности по статьям КоАП о езде без прав, несоблюдении правила уступить дорогу и повреждении дорожных сооружений.