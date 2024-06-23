НАК: в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на храмы и синагогу
Погиб священник РПЦ и один полицейский
23 июня 2024, 23:53, ИА Амител
Национальный антитеррористический комитет прокомментировал происходящее в Дагестане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАК, неизвестные совершили вооруженное нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
В результате терактов в Дагестане, по предварительной информации, погибли священник РПЦ и сотрудник полиции. Правоохранительные органы предпринимают все меры для розыска и задержания преступников.
Как сообщает Telegram-канал "112", двоих террористов в Махачкале уже успели ликвидировать. Также канал утверждает, что еще нескольких преступников задержали на одном из пляжей города. По информации источника, погибли пять человек, еще 23 получили ранения.
09:30:05 24-06-2024
Какая мразь интересно поставила лайк?