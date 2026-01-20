Названы сроки и размер индексации выплат работающим пенсионерам в России

В целом индексация пенсий в 2026 году будет привязана к нескольким датам

20 января 2026, 11:00, ИА Амител

В 2026 году в России пройдет плановая индексация пенсий, которая затронет в том числе работающих пенсионеров, – факт трудоустройства не станет основанием для отказа в повышении выплат, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в комментарии РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что решение об индексации было принято заранее и закреплено еще в прошлом году. Работающие пенсионеры получат прибавку на общих основаниях, а после увольнения Социальный фонд произведет дополнительный перерасчет с учетом всех индексаций прошлых лет, которые ранее не учитывались. Повышенная сумма будет назначена со следующего месяца после месяца прекращения работы.

В целом индексация пенсий в 2026 году будет привязана к нескольким датам. С 1 января увеличились страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца – рост составил 7,6%. С 1 апреля вырастут социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению, их проиндексируют на 6,8%. С 1 октября пройдет перерасчет военных пенсий – он будет связан с повышением денежного довольствия на 4%.

Таким образом, в течение года выплаты увеличат всем категориям пенсионеров: как продолжающим работать получателям страховых пенсий, так и тем, кто получает социальные и военные пенсии.

Ранее сообщалось, что отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%.