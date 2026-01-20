Названы сроки и размер индексации выплат работающим пенсионерам в России
В целом индексация пенсий в 2026 году будет привязана к нескольким датам
20 января 2026, 11:00, ИА Амител
В 2026 году в России пройдет плановая индексация пенсий, которая затронет в том числе работающих пенсионеров, – факт трудоустройства не станет основанием для отказа в повышении выплат, сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в комментарии РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что решение об индексации было принято заранее и закреплено еще в прошлом году. Работающие пенсионеры получат прибавку на общих основаниях, а после увольнения Социальный фонд произведет дополнительный перерасчет с учетом всех индексаций прошлых лет, которые ранее не учитывались. Повышенная сумма будет назначена со следующего месяца после месяца прекращения работы.
В целом индексация пенсий в 2026 году будет привязана к нескольким датам. С 1 января увеличились страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца – рост составил 7,6%. С 1 апреля вырастут социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению, их проиндексируют на 6,8%. С 1 октября пройдет перерасчет военных пенсий – он будет связан с повышением денежного довольствия на 4%.
Таким образом, в течение года выплаты увеличат всем категориям пенсионеров: как продолжающим работать получателям страховых пенсий, так и тем, кто получает социальные и военные пенсии.
Ранее сообщалось, что отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%.
11:43:25 20-01-2026
Поживем-увидим...
13:19:26 20-01-2026
Кость (11:43:25 20-01-2026) Поживем-увидим... ... Еще перед НГ выдали.
12:09:40 20-01-2026
Отдайте уже работающим пенсионерам проплаченную ими страховку (42 года стажа с ежемесячными отчислениями страховых взносов)!!!
13:24:10 20-01-2026
ник (12:09:40 20-01-2026) Отдайте уже работающим пенсионерам проплаченную ими страховк... О чём Вы - они даже этот несчастный августовский перерасчет делают не выше трех баллов, а стоимость балла - это самое интересное! - берется по году, когда пенсия НАЗНАЧАЛАСЬ впервые, т.е. если вы пенсионер с 2018 года, то стоимость балла для перерасчета будет 82 р., и неважно, что отчисления делались за текущий год в текущих расценках.