В Алтайском крае повысили страховые пенсии почти на 8% с 1 января
Индексация коснулась более 600 тыс. жителей региона
12 января 2026, 15:05, ИА Амител
Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%, сообщается на сайте ведомства.
«Повышение коснулось свыше 610 тыс. жителей региона. В среднем выплаты были увеличены на 1,7 тыс. руб. в месяц. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос до 24,6 тыс. рублей», – пишет пресс-служба отделения.
Индексация коснулась всех видов страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. У каждого получателя прибавка была индивидуальной и зависела от размера страховой пенсии.
Также с января выросла фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), которые входят в итоговую сумму страховой пенсии. Один пенсионный коэффициент теперь равен 156,76 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигла 9584,69 руб.
Пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы получают двойную фиксированную выплату. В 2026 году выйти на пенсию могут мужчины 1962 года рождения, достигшие 64 лет, а также женщины 1967 года рождения, которым исполнилось 59 лет.
«Для получения страховой пенсии необходимо минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если гражданину не хватает требуемого количества ИПК, их можно постепенно накопить, продолжая официально работать», – говорится в сообщении.
В 2025 году, по данным СФР, средний размер пенсий в Алтайском крае составлял 21 481 рубль (по данным на 1 ноября). Это больше, чем было в начале года.
15:19:26 12-01-2026
НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом на 8% всего пенсию повысили??????
15:46:39 12-01-2026
Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... Судя по выручке магазинов за последние 15 дней денег у народа достаточно
15:59:32 12-01-2026
гость (15:46:39 12-01-2026) Судя по выручке магазинов за последние 15 дней денег у на... Ага - на кредитных картах)) И при чем тут старики? Не видела ни одного пенсионера, волокущего мешки и корзины с продуктами. Наоборот - берут скромно и то, что подешевле либо со скидками на грани просрочки. И НДС 2% - это фигня! Тут коммуналку повысили на очередные 18%, а с учетом январских 2% - и на все 20 с лишним. А пенсию - да, на 7,6%. Гуляй, рванина!
17:13:42 12-01-2026
Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... Каких 8%? На 7,6%! Не могут жить без приписок.
21:24:42 12-01-2026
Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... 7,6% - это важно!
15:58:43 12-01-2026
"размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос до 24,6 тыс. рублей" и ни в чем себе не отказывай...
17:04:30 12-01-2026
Позорище...
09:17:39 13-01-2026
Почему пишут " .. в Алтайском крае..", когда пенсии подняли в целом по России, а новость выглядит так будто алтайское начальство расстаралось