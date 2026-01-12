В Алтайском крае повысили страховые пенсии почти на 8% с 1 января

Индексация коснулась более 600 тыс. жителей региона

12 января 2026, 15:05, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%, сообщается на сайте ведомства.

«Повышение коснулось свыше 610 тыс. жителей региона. В среднем выплаты были увеличены на 1,7 тыс. руб. в месяц. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос до 24,6 тыс. рублей», – пишет пресс-служба отделения.

Индексация коснулась всех видов страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. У каждого получателя прибавка была индивидуальной и зависела от размера страховой пенсии.

Также с января выросла фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), которые входят в итоговую сумму страховой пенсии. Один пенсионный коэффициент теперь равен 156,76 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигла 9584,69 руб.

Пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы получают двойную фиксированную выплату. В 2026 году выйти на пенсию могут мужчины 1962 года рождения, достигшие 64 лет, а также женщины 1967 года рождения, которым исполнилось 59 лет.

«Для получения страховой пенсии необходимо минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если гражданину не хватает требуемого количества ИПК, их можно постепенно накопить, продолжая официально работать», – говорится в сообщении.

В 2025 году, по данным СФР, средний размер пенсий в Алтайском крае составлял 21 481 рубль (по данным на 1 ноября). Это больше, чем было в начале года.