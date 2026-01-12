НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае повысили страховые пенсии почти на 8% с 1 января

Индексация коснулась более 600 тыс. жителей региона

12 января 2026, 15:05, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Отделение Социального фонда России по Алтайскому краю с 1 января проиндексировало пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%, сообщается на сайте ведомства.

«Повышение коснулось свыше 610 тыс. жителей региона. В среднем выплаты были увеличены на 1,7 тыс. руб. в месяц. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос до 24,6 тыс. рублей», – пишет пресс-служба отделения.

Индексация коснулась всех видов страховой пенсии: по старости, по потере кормильца и по инвалидности. У каждого получателя прибавка была индивидуальной и зависела от размера страховой пенсии.

Также с января выросла фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), которые входят в итоговую сумму страховой пенсии. Один пенсионный коэффициент теперь равен 156,76 руб., а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигла 9584,69 руб.

Пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы получают двойную фиксированную выплату. В 2026 году выйти на пенсию могут мужчины 1962 года рождения, достигшие 64 лет, а также женщины 1967 года рождения, которым исполнилось 59 лет.

«Для получения страховой пенсии необходимо минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если гражданину не хватает требуемого количества ИПК, их можно постепенно накопить, продолжая официально работать», – говорится в сообщении.

В 2025 году, по данным СФР, средний размер пенсий в Алтайском крае составлял 21 481 рубль (по данным на 1 ноября). Это больше, чем было в начале года.

Алтайский край пенсии

Комментарии 8

Avatar Picture
Антон

15:19:26 12-01-2026

НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом на 8% всего пенсию повысили??????

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:46:39 12-01-2026

Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... Судя по выручке магазинов за последние 15 дней денег у народа достаточно

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:32 12-01-2026

гость (15:46:39 12-01-2026) Судя по выручке магазинов за последние 15 дней денег у на... Ага - на кредитных картах)) И при чем тут старики? Не видела ни одного пенсионера, волокущего мешки и корзины с продуктами. Наоборот - берут скромно и то, что подешевле либо со скидками на грани просрочки. И НДС 2% - это фигня! Тут коммуналку повысили на очередные 18%, а с учетом январских 2% - и на все 20 с лишним. А пенсию - да, на 7,6%. Гуляй, рванина!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:42 12-01-2026

Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... Каких 8%? На 7,6%! Не могут жить без приписок.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:24:42 12-01-2026

Антон (15:19:26 12-01-2026) НДС увеличили на 2%, цены на всё растут, а старикам при этом... 7,6% - это важно!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:58:43 12-01-2026

"размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос до 24,6 тыс. рублей" и ни в чем себе не отказывай...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенсионер

17:04:30 12-01-2026

Позорище...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:39 13-01-2026

Почему пишут " .. в Алтайском крае..", когда пенсии подняли в целом по России, а новость выглядит так будто алтайское начальство расстаралось

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров