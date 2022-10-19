Зима, холода, как вы строите дома? Можно ли возводить жильё в холодное время и будет ли там потом тепло

Помните басню о попрыгунье-стрекозе, которая лето красное пропела и не успела обзавестись жильём на зиму. В наши дни у героини Крылова такой проблемы бы не возникло: сейчас дома строят в любое время года. Но будут ли они качественными и тёплыми — об этом amic.ru рассказал руководитель строительной компании «2 этажа» Андрей Берг. Этот застройщик работает на рынке уже более семи лет. И возводит жильё в любом районе и пригороде Барнаула.

Можно ли строить дом зимой?

Можно, говорит Берг. У холодного времени года, конечно, есть свои строительные особенности. Но единственное серьёзное препятствие, которое может приостановить работы, это только сильные морозы. Элементарно потому, что и человеку, и технике будет тяжело.

«Мы строим дома круглый год. Современные технологии это позволяют без снижения качества», — заверил эксперт.

В этом зимнем сезоне компания ведёт работу сразу на 24 объектах в новом жилом комплексе «Палитра» (в посёлке Фирсово, рядом с «Фирсовой Слободой»). Здесь «2 этажа» уже построили более дюжины домов. Новые, «зимние» будут готовы уже к марту-апрелю 2023 года.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru



Какие строительные работы зимой выполнять нельзя?

Если очень захотеть, то можно почти всё. Просто потребуется либо специальные стройматериалы (адаптированные под работу в холодное время), либо дополнительная техника.

«Мы не выполняем в холодное время года только монолитные работы, то есть заливку фундамента, и подводку коммуникаций. Просто потому что это существенно дороже. Так что всё это мы делаем заранее, и заходим в зимнее строительство уже с готовыми фундаментами и коммуникациями», — сказал Андрей Берг.

Также зимой не делают мокрый фасад.

Новости

Недвижимость Одноэтажный Барнаул. Как изменились цены на частные дома и как выбрать лучший вариант

Зимой строить дешевле или дороже?

С одной стороны, некоторые затраты действительно выше, чем летом. Например, на электричество, потому что световой день короче и нужно обогревать бытовку для работников. А также на очистку площадки от снега, особенно при частых снегопадах.

Зимой дорожают и некоторые технологии строительства, просто потому что требуется дополнительная техника. И снова пример про фундамент — сделать-то его можно, но затраты вырастут за счёт специальной техники подогрева.

С другой стороны, весна и лето — пик продаж строительных материалов, с приходом осени спрос на них очень падает. И купить их можно дешевле, говорит Андрей Берг. И нередко дом, построенный зимой, будет строить даже чуть меньше.

«Мы держим цены примерно в одной поре. Они не растут летом, потому что все материалы мы закупаем заранее и в большом объёме. Да, на пике роста цен весной 2022 года цены на некоторые стройматериалы выросли в три раза. Но компания „2 этажа“ повысила стоимость своих домов всего на 400-500 тысяч в среднем. Не потому, что мы стали покупать более дешевые материал, — мы держим неизменно высокое качество, а за счёт опять же большого объёма и хороших запасов», — отметил Берг.

Кстати, дом в «Палитре» площадью 85 «квадратов» с участком земли 7-11 соток, огороженный забором, сейчас можно купить всего от 6 млн рублей. Всего, потому что новая квартира даже в спальном районе Барнаула меньшей квадратуры обойдётся миллионов в семь.

Андрей Берг, руководитель строительной компании «2 этажа» / Фото: amic.ru



Стоит ли покупать дома, построенные зимой?

При прочих равных условиях дома, построенные в холодное время, ничуть не уступают по качеству всем остальным.

«При строительстве дома решающее значение имеет не сезон, а качество материалов и работы, соблюдение всех технологий. Мы за качество своей работы отвечаем десятилетней гарантией», — подчеркнул Андрей Берг.

И дома получаются тёплыми. «2 этажа» использует проверенные строительные материалы, в том числе известный на всю Сибирь газобетон «Сибит», только железобетонные перекрытия, хорошо утепляет и фундамент, и бетонные стяжки, и стены. Монтирует надёжную систему отопления с тёплым полом, благодаря которой можно смело ставить витражное окно и делать выход на террасу. Облицовка может быть кирпичной, кирпичной с элементами дерева, а также в формате мокрого фасада. Крыша из металлочерепицы с ветро- и пароизоляцией, утеплённая современный материалом — эковатой.

Компания «2 этажа» принимает заявки на строительство до середины октября и может построить дом в любом районе Барнаула и пригорода.

Кроме того, в продаже есть уже готовые дома в ЖК «Палитра». Посмотреть их можно здесь. Это в основном одноэтажные дома от 85 до 130 кв. м с эргономичной планировкой. За счёт грамотного планирования пространства вы получаете дом с несколькими комнатами, санузлом, кухней, гостиной (или кухней-гостиной), котельной. У вас будет участок площадью 7-11 соток с забором. И красивый лес буквально рядом с домом.

Андрей Берг советует: если вы сейчас задумываетесь о покупке готового дома или под заказ, смело берите.

«Я не вижу оснований откладывать приобретение хоть готового, хоть строящегося дома сейчас, осенью или зимой. Я в сфере недвижимости 10 лет, и за это время жильё ни разу не подешевело. Сегодня всё равно дом будет стоить меньше, чем завтра», — подытожил эксперт.

Кстати, строительная компания «2 этажа» участвует в проекте «Народный знак качества». Это премия, в рамках которой жители Алтайского края будут выбирать лучше компании. Именно жители, которые с 5 сентября по 9 октября 2022 года номинировали кафе и рестораны, стоматологии и медклиники, автосервисы и салоны красоты, а также застройщиков и строительные магазины. «2 этажа» вошли в шорт-лист премии в номинации «Застройщик года». И теперь будут бороться за первое место. Готовы поддержать — жмите сюда.

«2 этажа» (ИП Берг Андрей Анатольевич)

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 92, оф. 205

Тел.: +7 (3852) 52-98-98

E-mail: 2etazha@bk.ru

Телеграм: @CK_2etazha

YouTube-канал: 2 ЭТАЖА