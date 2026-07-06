ЛДПР потребовала от УФАС проверить продажу бензина в Барнауле по 120 рублей
На заправке возникают проблемы с безналичной оплатой, а при расчете наличными покупателям не выдают кассовые чеки
06 июля 2026, 15:14, ИА Амител
Алтайское региональное отделение ЛДПР обратилось к Управлению Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить работу одной из автозаправочных станций в Барнауле. Поводом стали сообщения о продаже бензина по цене до 120 рублей за литр и возможных нарушениях при расчетах с покупателями.
Соответствующее обращение партия опубликовала в своих социальных сетях. В ЛДПР заявили, что на одной из АЗС автомобилистам предлагают топливо по 120 рублей за литр. Кроме того, по утверждению авторов публикации, на заправке возникают проблемы с безналичной оплатой, а при расчете наличными покупателям не выдают кассовые чеки.
«Просим УФАС провести проверку и разобраться, насколько обоснованно такое повышение цен. Нам всем важно понимать, что происходит и почему приходится платить такие деньги за топливо», — говорится в сообщении регионального отделения партии.
В ЛДПР считают, что изложенные в публикации обстоятельства требуют проверки со стороны антимонопольного ведомства.
На момент публикации новости официальных комментариев УФАС по Алтайскому краю, а также представителей указанной автозаправочной станции не поступало.
Обновлено 07.07.2026
Как пояснили amic.ru в сети АЗС Terminal, видео было снято на заправке, расположенной по адресу: улица Гоголя, 104. Из-за технического сбоя кассовый аппарат не смог распечатать чек, после чего клиенту предложили доехать до соседней АЗС Terminal (Ленточный Бор, 1), где выдали бы чек и компенсировали потраченный на проезд бензин. Однако, как указал собеседник, за чеком в итоге никто не обратился. Более того, по его словам, предложение получить чек и компенсацию на другой АЗС зафиксировано на видео, однако в опубликованном ролике эти кадры якобы обрезаны.
Прокомментировали и стоимость бензина. На видео, снятом несколько дней назад, цена АИ-95 на АЗС составляла 120 рублей, однако, как указал собеседник, уже 7 июля только закупочная цена выросла до 130 рублей.Ранее власти Алтайского края рассказали, как решается непростая ситуация на топливном рынке. В частности, для контроля ситуации и оперативного реагирования создан специальный штаб.
15:34:07 06-07-2026
в Горном 92 - 115, 95 - 150р, на одной Роснефти адекватная цена, но очередь на 2 часа
16:17:07 06-07-2026
А чё ЕР не возбуждается по поводу конских ценников?
16:27:57 06-07-2026
Вы уже определитесь! В стране капитализм - не нравится! не бери!, иди к другим....., а вот почему на заправках с Гос. поддержкой голяк - вот тут бы возбудится ЕР не мешало бы .....
16:41:40 06-07-2026
это. в\наверное. все тоже не критично
17:24:36 06-07-2026
. "В ЛДПР заявили, что на ОДНОЙ из АЗС автомобилистам предлагают топливо по 120 рублей за литр"-----------------------А слабо указать на какой конкретно?!!!
19:09:00 06-07-2026
На Гоголя, рядом с Роснефтью.
Мне лень стоять по три часа в очередях, заправился по 120 без ограничения по литрам🤷♂️ Вроде не моча, машина едет и не кашляет.
20:05:51 06-07-2026
А по 60 руб. - нормально?
20:25:13 06-07-2026
А по 95 р. что ли нормально? А нет ли среди владельцев ЕРистов?
07:40:24 07-07-2026
завгар 120
09:34:27 07-07-2026
А почему только ОДНУ заправку? щас такая схема у всех частников.
А вторая схема это продажа 100 бензина, котрый зачастую только он в наличие есть, а сотый ли там бензин а не 92й это вопрос. Но зато цена якобы обоснованная.
11:36:48 07-07-2026
Терминал в Борзовке -120 р.