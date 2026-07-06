ЛДПР потребовала от УФАС проверить продажу бензина в Барнауле по 120 рублей

На заправке возникают проблемы с безналичной оплатой, а при расчете наличными покупателям не выдают кассовые чеки

06 июля 2026, 15:14, ИА Амител

Алтайское региональное отделение ЛДПР обратилось к Управлению Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить работу одной из автозаправочных станций в Барнауле. Поводом стали сообщения о продаже бензина по цене до 120 рублей за литр и возможных нарушениях при расчетах с покупателями.

Соответствующее обращение партия опубликовала в своих социальных сетях. В ЛДПР заявили, что на одной из АЗС автомобилистам предлагают топливо по 120 рублей за литр. Кроме того, по утверждению авторов публикации, на заправке возникают проблемы с безналичной оплатой, а при расчете наличными покупателям не выдают кассовые чеки.

«Просим УФАС провести проверку и разобраться, насколько обоснованно такое повышение цен. Нам всем важно понимать, что происходит и почему приходится платить такие деньги за топливо», — говорится в сообщении регионального отделения партии.

В ЛДПР считают, что изложенные в публикации обстоятельства требуют проверки со стороны антимонопольного ведомства.

На момент публикации новости официальных комментариев УФАС по Алтайскому краю, а также представителей указанной автозаправочной станции не поступало.

Обновлено 07.07.2026

Как пояснили amic.ru в сети АЗС Terminal, видео было снято на заправке, расположенной по адресу: улица Гоголя, 104. Из-за технического сбоя кассовый аппарат не смог распечатать чек, после чего клиенту предложили доехать до соседней АЗС Terminal (Ленточный Бор, 1), где выдали бы чек и компенсировали потраченный на проезд бензин. Однако, как указал собеседник, за чеком в итоге никто не обратился. Более того, по его словам, предложение получить чек и компенсацию на другой АЗС зафиксировано на видео, однако в опубликованном ролике эти кадры якобы обрезаны.



Прокомментировали и стоимость бензина. На видео, снятом несколько дней назад, цена АИ-95 на АЗС составляла 120 рублей, однако, как указал собеседник, уже 7 июля только закупочная цена выросла до 130 рублей.Ранее власти Алтайского края рассказали, как решается непростая ситуация на топливном рынке. В частности, для контроля ситуации и оперативного реагирования создан специальный штаб.