"Часть фермеров накрываться начнет". Алтайские аграрии оценили ситуацию с топливом

По их словам, будет сложно в итоге выйти в плюс, если придется по таким ценам брать топливо

07 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Российские аграрии столкнулись с нехваткой топлива в результате перебоев в работе НПЗ, пишет ряд СМИ, а как следствие — со значительным ростом цен. Полеводы Алтайского края рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, хватает ли им нефтепродуктов и как это сказалось на работе в "горячий сезон".

Топливная ситуация остается одной из самых обсуждаемых тем. В Алтайском крае власти держат рынок под ежедневным контролем, однако люди продолжают жаловаться на очереди, закрытые заправки и резкий рост цен в отдельных районах. И если житель города вместо авто может предпочесть автобус, то на селе без ГСМ в разгар агросезона никак не обойтись. Ситуация непростая, подтвердила гендиректор нефтяной компании "Возрождение" Анна Титова.

«Наряду с высоким сезонным спросом наблюдается рекордный рост оптовых цен, пожалуй, за всю историю топливного рынка России. Например, на дизельное топливо летнее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 24,49%. И даже по сравнению с весной, с марта по середину апреля 2026 года, рост 14–38% в зависимости от поставщика», — указала эксперт.Собеседница подчеркнула, что стоимость топлива для конечных потребителей повышается, потому что нельзя идти против рынка. Биржа — дополнительный индикатор напряженности рынка.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации дизельного топлива на бирже снизился на 40–50%. Что, безусловно, подогревает ажиотаж на розничном рынке и в целом ужесточает дефицит топлива. Но утверждать, что аграрии Алтайского края остались без топлива, было бы неправильно. Вопрос сегодня, скорее, не в отсутствии топлива, а в его стоимости, сроках поставки и необходимости заранее планировать закупки», — отметила Титова.

Крупные хозяйства действительно запасаются топливом на целый год, и для закупа выбирают "низкий сезон". С одной стороны, удорожание дизеля летом — это норма, но вопрос, на сколько. Руководитель компании "Горизонт" Виктор Дафт оценивает его в три раза — с 54 рублей за литр осенью до 143 рублей в начале лета.

«У меня запас, я с биржи купил еще в ноябре. Литр стоил 54 рубля. Оптом брал. Но я взял льготный кредит под 8% через Министерство сельского хозяйства, благодаря этому приобрели годовой запас топлива. Кредит взял в сентябре, а топливо купили в ноябре. Должно хватить на уборку», — отметил собеседник.Своим мнением о ситуации поделился и глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Пошелюжный.

«У меня дизтопливо есть. Я покупал осенью по 53-54 рубля, а сейчас 120. Цены неприемлемые абсолютно. Мы в плюс никак не сработаем, если будем по таким ценам брать топливо. Я думаю, что часть фермеров накрываться начнет. Я просто знаю людей, которые не запаслись, и вот у них на данный момент ни литра нет. И купить им даже не за что — по таким ценам. Я не знаю, уберут они свой урожай или нет, и как они будут жить дальше — неизвестно».

Опрошенные аграрии сходятся в том, что сложностей с доставкой в хозяйство нет, если закупиться заранее. Но есть и те, кто еще будет затовариваться. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Егоров считает летнее повышение стоимости нормальным, хотя он и покупал по средним ценам:

«В декабре 57 рублей, по-моему, было. Купили в конце июня подороже — 75 рублей. В принципе, и в прошлом году так же. В декабре мы всегда покупаем где-то примерно по 50 рублей, потом — около 70 рублей. И в этом году так же у нас — 75 рублей. Но мы немного покупаем, это уже, так сказать, остатки на уборку».

Эксперты, опрошенные изданием "Алтайский крестьянин", сообщают о спекуляциях со стороны ряда нефтяных компаний и призывают не покупать у них ГСМ по завышенным ценникам. А тем временем решением проблемы занялись на федеральном уровне. В частности, вице-премьер Александр Новак поручил разработать алгоритм взаимодействия властей и нефтяников, чтобы обеспечить сельхозпредприятия топливом на период уборочной кампании. И если в Алтайском крае до нее есть время, то юг страны уже берется за сбор урожая.