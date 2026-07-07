"Часть фермеров накрываться начнет". Алтайские аграрии оценили ситуацию с топливом
По их словам, будет сложно в итоге выйти в плюс, если придется по таким ценам брать топливо
07 июля 2026, 06:15, ИА Амител
Российские аграрии столкнулись с нехваткой топлива в результате перебоев в работе НПЗ, пишет ряд СМИ, а как следствие — со значительным ростом цен. Полеводы Алтайского края рассказали Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, хватает ли им нефтепродуктов и как это сказалось на работе в "горячий сезон".
Топливная ситуация остается одной из самых обсуждаемых тем. В Алтайском крае власти держат рынок под ежедневным контролем, однако люди продолжают жаловаться на очереди, закрытые заправки и резкий рост цен в отдельных районах. И если житель города вместо авто может предпочесть автобус, то на селе без ГСМ в разгар агросезона никак не обойтись. Ситуация непростая, подтвердила гендиректор нефтяной компании "Возрождение" Анна Титова.
«Наряду с высоким сезонным спросом наблюдается рекордный рост оптовых цен, пожалуй, за всю историю топливного рынка России. Например, на дизельное топливо летнее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 24,49%. И даже по сравнению с весной, с марта по середину апреля 2026 года, рост 14–38% в зависимости от поставщика», — указала эксперт.Собеседница подчеркнула, что стоимость топлива для конечных потребителей повышается, потому что нельзя идти против рынка. Биржа — дополнительный индикатор напряженности рынка.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализации дизельного топлива на бирже снизился на 40–50%. Что, безусловно, подогревает ажиотаж на розничном рынке и в целом ужесточает дефицит топлива. Но утверждать, что аграрии Алтайского края остались без топлива, было бы неправильно. Вопрос сегодня, скорее, не в отсутствии топлива, а в его стоимости, сроках поставки и необходимости заранее планировать закупки», — отметила Титова.
Крупные хозяйства действительно запасаются топливом на целый год, и для закупа выбирают "низкий сезон". С одной стороны, удорожание дизеля летом — это норма, но вопрос, на сколько. Руководитель компании "Горизонт" Виктор Дафт оценивает его в три раза — с 54 рублей за литр осенью до 143 рублей в начале лета.
«У меня запас, я с биржи купил еще в ноябре. Литр стоил 54 рубля. Оптом брал. Но я взял льготный кредит под 8% через Министерство сельского хозяйства, благодаря этому приобрели годовой запас топлива. Кредит взял в сентябре, а топливо купили в ноябре. Должно хватить на уборку», — отметил собеседник.Своим мнением о ситуации поделился и глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Пошелюжный.
«У меня дизтопливо есть. Я покупал осенью по 53-54 рубля, а сейчас 120. Цены неприемлемые абсолютно. Мы в плюс никак не сработаем, если будем по таким ценам брать топливо. Я думаю, что часть фермеров накрываться начнет. Я просто знаю людей, которые не запаслись, и вот у них на данный момент ни литра нет. И купить им даже не за что — по таким ценам. Я не знаю, уберут они свой урожай или нет, и как они будут жить дальше — неизвестно».
Опрошенные аграрии сходятся в том, что сложностей с доставкой в хозяйство нет, если закупиться заранее. Но есть и те, кто еще будет затовариваться. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Егоров считает летнее повышение стоимости нормальным, хотя он и покупал по средним ценам:
«В декабре 57 рублей, по-моему, было. Купили в конце июня подороже — 75 рублей. В принципе, и в прошлом году так же. В декабре мы всегда покупаем где-то примерно по 50 рублей, потом — около 70 рублей. И в этом году так же у нас — 75 рублей. Но мы немного покупаем, это уже, так сказать, остатки на уборку».
Эксперты, опрошенные изданием "Алтайский крестьянин", сообщают о спекуляциях со стороны ряда нефтяных компаний и призывают не покупать у них ГСМ по завышенным ценникам. А тем временем решением проблемы занялись на федеральном уровне. В частности, вице-премьер Александр Новак поручил разработать алгоритм взаимодействия властей и нефтяников, чтобы обеспечить сельхозпредприятия топливом на период уборочной кампании. И если в Алтайском крае до нее есть время, то юг страны уже берется за сбор урожая.
06:53:03 07-07-2026
Слезы Роналду. Португалия проиграла Испании! Вот главная новость, а не это всё.
07:22:53 07-07-2026
Змей (06:53:03 07-07-2026) Слезы Роналду. Португалия проиграла Испании! Вот главная но... Наши слёзы ещё впереди, когда зимой увидим ценники в магазинах на хлебушек. С урожаем шутки плохие. Надеюсь чиновники выступят и депутаты, объяснят народу, что всё как всегда под контролем?
07:07:11 07-07-2026
вчера пересмотрел убойную силу, первый сезон
и понимаю, что завидую им.
в ихнем мире у них все хорошо, и все впереди.
07:53:07 07-07-2026
Ну вот, а все смеялись над Европой и США, как у них там цены растут на бензин. Вот теперь они доросли до наших цен(в процентном соотношении к нашим и их зарплатам), а наши поскакали дальше. Смешно, правда...
08:45:06 07-07-2026
Гость (07:53:07 07-07-2026) Ну вот, а все смеялись над Европой и США, как у них там цены... смеялись и над энергетическим коллапсом, и над тем, как их щемят приезжие из жарких стран, и какие у них правители неправильные.
10:56:30 07-07-2026
Гость (07:53:07 07-07-2026) Ну вот, а все смеялись над Европой и США, как у них там цены... с США все. Материковая плита там в Аргентине треснула. линяйте оттуда и долларысрочняком меняйте хотя бы на те же рубли или юани
с Европой тоже все - Гольфстрим встал с этого года. И вы уже сейчас это все ощущаете. +40 третий месяц не просто так у нас стоит. Далеко не просто так
11:17:55 07-07-2026
Если правительство не обеспечит своевременно доступным топливом сельхозпроизводителей - то голод обеспечен. Можно ездить на работу трамваем, поставить своё авто на прикол, но аграриев надо спасать!
16:34:08 07-07-2026
Гость (11:17:55 07-07-2026) Если правительство не обеспечит своевременно доступным топли... Про аграриев согласен. А вот на общественный транспорт я бы не уповал. Его нет же. Автобусики ездят маленькие и их мало... Думаю максимум этот общественный транспорт выдержит нашюгрузку +10%, а потом вы в него не влезете.
21:06:04 07-07-2026
Гость (16:34:08 07-07-2026) Про аграриев согласен. А вот на общественный транспорт я бы ... Будем на быках ездить. Ведь именно за это я голосовал на выборах