Новым депутатом АКЗС может стать гендиректор "Курорта Белокуриха"

Президиум Регионального политсовета партии принял решение передать освободившийся мандат Константину Ежову — он возглавлял территориальную группу № 14

04 сентября 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: belokurikha.ru

Президиум регионального политсовета "Единой России" поддержал кандидатуру гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова для замещения вакантного мандата депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.

Там напомнили, что на выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Васильев возглавлял территориальную группу № 16, а следовавшие за ним четыре кандидата отказались от освободившегося мандата. Недавно он стал уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. После этого президиум Регионального политсовета партии принял решение передать мандат Константину Ежову – он возглавлял территориальную группу № 14.

Теперь кандидатуру Васильева рассмотрит президиум генсовета "Единой России". В случае ее утверждения на федеральном уровне, региональное отделение партии представит в Избирком Алтайского края документы, необходимые для передачи мандата Константину Ежову.

Напомним, что 31 августа депутаты АКЗС назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев. Впрочем, выбирали его не единогласно. За него проголосовали 39 человек из 62, для победы нужно было 35 голосов.