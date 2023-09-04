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Новым депутатом АКЗС может стать гендиректор "Курорта Белокуриха"

Президиум Регионального политсовета партии принял решение передать освободившийся мандат Константину Ежову — он возглавлял территориальную группу № 14

04 сентября 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: belokurikha.ru
Фото: belokurikha.ru

Президиум регионального политсовета "Единой России" поддержал кандидатуру гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова для замещения вакантного мандата депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.

Там напомнили, что на выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Васильев возглавлял территориальную группу № 16, а следовавшие за ним четыре кандидата отказались от освободившегося мандата. Недавно он стал уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. После этого президиум Регионального политсовета партии принял решение передать мандат Константину Ежову – он возглавлял территориальную группу № 14.

Теперь кандидатуру Васильева рассмотрит президиум генсовета "Единой России". В случае ее утверждения на федеральном уровне, региональное отделение партии представит в Избирком Алтайского края документы, необходимые для передачи мандата Константину Ежову.

Напомним, что 31 августа депутаты АКЗС назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев. Впрочем, выбирали его не единогласно. За него проголосовали 39 человек из 62, для победы нужно было 35 голосов.

Алтайский край Политика акзс Единая Россия

Комментарии 4

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Ан12

09:56:55 05-09-2023

А посему рядовым гражданам слесарю Иванову и сварщику Петрову в думу не попасть, не умеют они в кресле сидеть . А теперь внимание вопрос кто и за что будет радеть? Если он в кресле то за кресло и будет бороться, а что ему всё остальное. Да по боку.....

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Гость

11:26:39 05-09-2023

Комбинация проведена безупречно!

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Гость1

13:27:03 05-09-2023

Радость, радость то какая для нас работяг.

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Гость

16:06:18 05-09-2023

А Единая Россия только о нас работягах, которых большинство, и думает. Сколько интересно стоит это кресло?

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