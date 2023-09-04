Новым депутатом АКЗС может стать гендиректор "Курорта Белокуриха"
Президиум Регионального политсовета партии принял решение передать освободившийся мандат Константину Ежову — он возглавлял территориальную группу № 14
04 сентября 2023, 18:39, ИА Амител
Президиум регионального политсовета "Единой России" поддержал кандидатуру гендиректора АО "Курорт Белокуриха" Константина Ежова для замещения вакантного мандата депутата Алтайского краевого Законодательного собрания. Об этом сообщает пресс-служба алтайского отделения партии.
Там напомнили, что на выборах в АКЗС в сентябре 2021 года Васильев возглавлял территориальную группу № 16, а следовавшие за ним четыре кандидата отказались от освободившегося мандата. Недавно он стал уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. После этого президиум Регионального политсовета партии принял решение передать мандат Константину Ежову – он возглавлял территориальную группу № 14.
Теперь кандидатуру Васильева рассмотрит президиум генсовета "Единой России". В случае ее утверждения на федеральном уровне, региональное отделение партии представит в Избирком Алтайского края документы, необходимые для передачи мандата Константину Ежову.
Напомним, что 31 августа депутаты АКЗС назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев. Впрочем, выбирали его не единогласно. За него проголосовали 39 человек из 62, для победы нужно было 35 голосов.
09:56:55 05-09-2023
А посему рядовым гражданам слесарю Иванову и сварщику Петрову в думу не попасть, не умеют они в кресле сидеть . А теперь внимание вопрос кто и за что будет радеть? Если он в кресле то за кресло и будет бороться, а что ему всё остальное. Да по боку.....
11:26:39 05-09-2023
Комбинация проведена безупречно!
13:27:03 05-09-2023
Радость, радость то какая для нас работяг.
16:06:18 05-09-2023
А Единая Россия только о нас работягах, которых большинство, и думает. Сколько интересно стоит это кресло?