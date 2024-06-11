Новый дом ищут для медведя из Алтайского края
У нынешнего владельца животное остаться не может
11 июня 2024, 15:17, ИА Амител
Медведь из незаконного зоопарка / Фото: Mash Siberia
В Алтайском крае ищут дом для медведя из незаконного зоопарка в Славгороде. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам активистов, мишку бросил бродячий цирк, после чего он поселился в зоопарке, который закрыли. У нынешнего владельца косолапый остаться не может, потому что условия не подходят. Другие зоопарки брать животное отказываются, а специальных питомников в России нет.
Передача мишки будет оформлена официально, поэтому забрать его может только подходящее учреждение. С оформлением документов и перевозкой будущему опекуну помогут.
18:09:30 11-06-2024
Сергей Викторович забери мишку
12:23:44 12-06-2024
Некому забрать..
Такими темпами его заберут на тот свет.