Новый дом ищут для медведя из Алтайского края

У нынешнего владельца животное остаться не может

11 июня 2024, 15:17, ИА Амител

Медведь из незаконного зоопарка / Фото: Mash Siberia

В Алтайском крае ищут дом для медведя из незаконного зоопарка в Славгороде. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам активистов, мишку бросил бродячий цирк, после чего он поселился в зоопарке, который закрыли. У нынешнего владельца косолапый остаться не может, потому что условия не подходят. Другие зоопарки брать животное отказываются, а специальных питомников в России нет.

Передача мишки будет оформлена официально, поэтому забрать его может только подходящее учреждение. С оформлением документов и перевозкой будущему опекуну помогут.