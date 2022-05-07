Быть как прадед. В память о героях Великой Отечественной под Заринском высадили три тысячи сосен

Три тысячи молодых сосен в память о подвигах солдат в Великой Отечественной высадили 6 мая потомки героев войны под городом Заринском Алтайского края.

Международная акция прошла в преддверии 9 мая в Сорокинском участковом лесничестве Тягунского лесничества, что в трёх километрах от Заринска. Здесь не просто высаживали деревья. Это был настоящий большой праздник — с торжественными речами, стихотворениями и песнями.

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко участников эколого-патриотического мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов:

«Алтайский край принимает участие в посадке мемориальных деревьев от Бурлы до Солтона, от Залесово до Угловского — повсеместно, так же как и солдаты отправлялись на фронт из каждого уголка нашего родного края. Свыше 600 000 жителей Алтайского края ушли на фронт. Почти каждый второй не вернулся с войны. Заринская земля вырастила немало доблестных и самоотверженных людей — участников боевых сражений и тыловиков, мужчин и женщин, детей и стариков, на чьи плечи выпала вся тяжесть Великой Отечественной войны. Около 11 000 человек ушли на фронт из Заринского района, 6566 погибли, пропали без вести. Светлая память героям!»

В акции «Сад памяти» принимали участие больше сотни жителей района — дети, подростки, молодёжь, взрослые. Были и те, кому пришлось увидеть войну своими глазами. Нина Николаевна Дорофеева в три года уехала из блокадного Ленинграда. Говорит, что хотя и была маленькой, отчётливо помнит ту страшную дорогу: как переезжали Ладожское озеро, как целый месяц добирались до Алтая на поездах, как все время хотелось есть, как было страшно, когда бомбили поезд. «Я помню этот ужасный звук, когда бомбили. А после — сирена, которая означала, что бомбёжка кончилась и надо быстро бежать на поезд. Тогда старики и женщины хватали раненых и тащили в поезд, а убитых так оставляли», — рассказывает она.

Сейчас Нине Николаевне 83 года. В саду памяти будут зеленеть деревца, высаженные и её руками. «Да я вот только три года как перестала работать», — смеётся она, в ответ на восторги по поводу её активности.

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Рядом с ней работают школьники Илья Пеленев и Данил Шелепов. Оба — воспитанники военно-патриотического клуба. У обоих прадеды воевали в Великой Отечественной.

«Такие мероприятия помогают объединить молодёжь, воспитывают патриотичность. Настроение — самое прекрасное, — говорит Данил Шелепов. — Мой прадед — Александр Шелепов. Он пережил войну и умер уже в мирное время. На Мемориале Славы в Заринске в память о нём установили бюст. Я много слышал о нём. И поэтому пошёл в военно-патриотический клуб — чтобы быть как прадед».

Стать в будущем офицером и быть похожим на героев Отечества мечтает и Илья: «Мой прадед Титов Анатолий воевал во Второй мировой. У него есть медаль за взятие Кёнигсберга, он был награждён Орденом мужества, потом был ранен в бою».

Свой герой есть в каждой семье Заринского района. Шесть его жителей стали Героями Советского Союза. Их имена земляки легко называют и сегодня:

Поскребышев Иван Сергеевич (с. Якуниха),

Сыркин Иван Спиридонович (с. Озерное),

Калинин Алексей Николаевич (с. Новозыряново),

Евсевьев Иван Иванович (с. Хмелевка),

Вахонин Григорий Иванович (с. Яново),

Чирков Александр Афанасьевич (с. Верх-Камышенка).

Ковали победу не только на фронте, но и в тылу. За рычагами тракторов и комбайнов ушедших на войну мужчин заменили женщины — в Заринском районе были организованы специальные ускоренные курсы. В 41-м году при Сорокинском районном военном комиссариате был создан женсовет. Его члены собирали вещи для отправки на фронт, помогали семьям, получившим похоронку на мужа, сына, отца.

«Сад памяти» под Заринском будет расти и в честь тех, кто сумел выжить, не сломился и не сдался в то страшное время. Кто каждый день делал свою работу, приближая долгожданную Победу.

Что такое «Сад памяти»?

Международная акция «Сад памяти» проходит в России с 2020 года. Её проводят совместно сразу несколько организаций: некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, «Волонтёры Победы», Фонд памяти полководцев Победы. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году в Алтайском крае мероприятия в рамках акции «Сад памяти» проходят во всех лесничествах региона, на участках общей площадью более 296 га. Планируется высадить около 830 тысяч сосен, елей и других древесных пород. Предполагается, что в акции примут участие более 1,5 тысячи человек. Сейчас в нашем крае «сады» растут на площади 208 га, высажено 601 тысяч сеянцев различных пород.