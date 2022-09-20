Церемония открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла в Барнауле. Фоторепортаж

Церемония торжественного открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла на площадке перед Алтайским государственным театром кукол «Сказка» в Барнауле. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в мероприятии принял участие глава Алтайского края Виктор Томенко, который напомнил, что зрителям и участникам первого фестиваля в 2019 году пообещали, что следующий обязательно пройдёт в новом здании.

«И вот мы здесь. Это прекрасное событие произошло в прошлом году. За год театр набрал энергетику и ход. В течение буквально нескольких дней будут представлены постановки театров из 13 городов Российской Федерации, включая Барнаул, 16 спектаклей будет показано. На свой вкус найдут здесь произведения и совсем маленькие зрители, и взрослые. Будем радоваться искусству всех людей, кто принимал участие и создавал эти спектакли и дарит их зрителям», — подчеркнул Томенко.

После этого глава региона вручил краевые награды и губернаторские премии имени Валерия Золотухина. В этом году премии удостоились студенты Алтайского государственного института культуры Дарья Алаева, Михаил Ерошин, Мария Максимова, артист-вокалист Алтайского государственного музыкального театра Юлия Лямина, артист драмы Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Сергей Рассахань, кукловод театра кукол «Сказка» Нина Позднякова и режиссёр-постановщик Бийского городского драматического театра Мария Сафронова.

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Также за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю работу директору Алтайского государственного театра для детей и молодёжи имени Золотухина Ирине Лысковец объявлена благодарность министра культуры Российской Федерации, а за заслуги и достижения, связанные с развитием Алтайского края в области культуры и архивного дела, юбилейной медалью Алтайского края награждена сторож «Сказки» Лидия Тарасова.

Напомним, фестиваль — одно из главных культурных событий осени — проходит в Барнауле с 20 по 25 сентября. Афишу мероприятия составят 16 спектаклей из 13 городов.