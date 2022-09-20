Названа дата начала отопительного сезона в Барнауле

Отопительный сезон в Барнауле официально стартует 22 сентября. Как сообщает Telegram-канал местного филиала СГК, 51% опрошенных жителей города выступили за то, чтобы отопление уже подключили.

«Специалисты нашей тепловой инспекции и сотрудники сетевых районов, обслуживающие сети к вашим домам, уже готовы запускать систему», — отметили в компании.

Напомним, что ранее СГК уже начали подключать к теплу социальные объекты — те, которые обратились с такой просьбой. Как заявлял директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс, жилые дома тоже можно подключить к теплу досрочно, но нужно, чтобы на это согласились больше половины собственников квартир.

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Также на конференции 14 сентября он рассказывал, что для подачи отопления у дома должен быть акт технической готовности — на тот момент документы были только у 80% жилых домов. А вот детские сады и школы практически все получили этот документ.