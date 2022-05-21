Такой день. Окончательное закрытие моста на Новом рынке и «Ночь музеев»

В Барнауле 21 мая закрыли мост у Нового рынка. Путепровод ждёт масштабная реконструкция, которая продлится полтора года.

Два человека пострадали в жестком ДТП с участием двух грузовиков в одном из микрорайонов Новоалтайска. 58-летний водитель Scania ехал в сторону Барнаула и врезался в стоящий на обочине ЗИЛ.

Вечером 21 мая в Барнауле состоялось открытие «Ночи музеев». В самой акции поучаствовал губернатор Виктор Томенко, посетивший ряд музеев краевого центра.

В Барнауле возобновили работу магазины одежды Cropp и House. Торговые точки уже пускают покупателей, однако работают еще под старыми вывесками.

29 человек, в том числе трех детей, спасли огнеборцы при пожаре в многоэтажке в Новоалтайске. Ещё 61 человек выбрался на свежий воздух самостоятельно.