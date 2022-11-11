В Алтайском крае популярная торговая сеть продавала сливочное масло из «сомнительного» молока

В Алтайском крае выявили сомнительную схему реализации сливочного масла, которое продавалось на прилавках магазинов. Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Во время анализа системы «Меркурий» вскрылась схема легализации молочной продукции неизвестного происхождения, которая поступала в магазины торговой сети «Светофор». Выяснилось, компания «Алтай Логистик Трейд» в ноябре 2022 года получила партию сливочного масла «Традиционное» в 4,2 тонн, произведенного в Кемеровской области. По данным системы слежения, продукт изготовила компания «Томак НК», однако откуда взялось молоко для него — неизвестно.

«Ни молоко, ни иная продукция, используемая согласно ГОСТу при производстве натурального масла, в информационной системе не прослеживаются, отсутствует прослеживаемость самой продукции „от поля до прилавка“, что является ведущим показателем ее безопасности», — говорится в сообщении.

Масло из молока неизвестного происхождения успело попасть на прилавки и сейчас сотрудники ведомств изымают его из оборота.