В зоне особого питания. В барнаульской школе проверили, правильно ли кормят детей

В школах Алтайского края с 2020 года организовано бесплатное горячее питание для учеников первых-четвёртых классов. На эти цели из федерального бюджета региону ежегодно выделяют около 350 миллионов рублей. Для того чтобы отслеживать качество блюд, в барнаульских школах работают специальные комиссии. 13 октября такая группа в составе чиновников от мэрии, Роспотребнадзора, родителей и журналистов побывала в гимназии № 69 и проверила, как кормят барнаульских детей на федеральные деньги.

Рыба без косточек

13 октября в школьном меню была рыба (причём без косточек), тушённая в томате с овощами, припущенный рис и напиток из брусники. Большинство детей с удовольствием ели рыбу, но некоторые не притрагивались к ней, предпочитая рис или просто морс с хлебом. Отдельные столы в школе накрывают для учащихся с ограниченными возможностями здоровья — тех, кому положено особенное меню.

Всего в Барнауле, согласно данным мэрии, бесплатно питаются около 40 тысяч школьников. В целом к качеству блюд у специалистов, родителей и учеников претензий нет. Однако многие из детей попросту не привыкли по утрам принимать горячую пищу, в том числе есть минтай или котлетку с пюрешкой. Поэтому по просьбам родителей в меню всё чаще появляются каши, творожные запеканки и бутерброды с сыром и маслом. Детей, которые посещают образовательное учреждение во вторую смену, кормят как в фильме «Операция Ы»: суп на первое, а на второе пусть и не шашлык, но гуляш, рыба, фрикадельки. Ну и куда же без компота.

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По словам специалиста Роспотребнадзора Елены Бобровой, в городских школах за три года полностью налажен многоуровневый контроль организации горячего питания. Его проводят специалисты Роспотребнадзора: они отслеживают правильность приготовления блюд, а также следят за качеством продуктов и контролируют работу сотрудников пищеблоков. В целом, утверждает Елена Боброва, замечаний по качеству блюд у детей и родителей нет. Нарушения есть, но незначительные. Специалисты при составлении меню учитывают потребности ребёнка в белках, жирах, углеводах и энергии. Но и это не всё: учитывается даже время года. Например, зимой детскому организму требуется больше овощей и мяса.

«Цель — научить детей питаться правильно. Многие привыкли есть на завтрак более тяжёлые и сытные продукты. Рацион питания должен учитывать особенности быстрорастущего организма. После того как питание стало бесплатным для учеников первых-четвёртых классов, этой теме стали уделять большое внимание. И это правильно: многие дети пока ещё привыкают к правильному питанию. Завтрак должен быть лёгким. Обед же — больше сытным. При этом под запретом жареное, пироги, пиццы, фастфуд», — пояснила журналистам Елена Боброва.

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Дети привыкают

После второго урока учащихся младших классов школы № 69 ждал завтрак. Изначально дети в учебном заведении питались после первого урока. Однако после многочисленных просьб родителей и школьников завтрак перенесли на перерыв после второго урока. По словам председателя родительского комитета Светланы Солдушенковой, так рано дети есть не готовы. При этом качество блюд в учреждении её и других «проверяющих» вполне устраивает. Несколько раз в месяц родители учеников посещают школу и лично пробуют блюда, которыми кормят детей. Если взрослые с удовольствием едят ранним утром ту же рыбу с рисом, то многие дети лишь притрагиваются к еде.

«Многие дети, к сожалению, не всегда съедает свою порцию. Объясняют это тем, что ещё не проголодались или поели дома. Поэтому мы сместили график на вторую перемену. Это уже дало положительный эффект. Родители должны прививать у детей привычку обязательно есть в школе. Причём правильную и полезную пищу. Малыши из начальной школы часто не доедают порции. Более взрослые школьники съедают все блюда. Иногда ребята даже пользуются буфетом, где можно купить не только булочки с компотом, но и запеканку или суп», — отметила Светлана Солдушенкова.

По словам представительницы родительского комитета, в целом к качеству питания в учебном заведении претензий нет: всегда вовремя накрыто, а порции большие. Единственное, о чём постоянно просят родители, делать изменения в меню. Например, менять чаще рыбу или курицу на запеканки или другие лёгкие завтраки.

Депутат БГД Людмила Ананьина напомнила, что вопрос детского питания стоит на особом контроле у городских властей и общественников.

«Питание — залог здоровья ребёнка на всю жизнь. Поэтому мы должны совершенствовать культуру питания, которая пока оставляет желать лучшего. Нужно, чтобы наши дети росли здоровыми», — отметила представительница городской думы.

Напомним, в Барнауле работает два оператора школьного питания: «Комбинат школьного питания — Глобус» и компания «Юмал». Оператором школьного питания разрабатывается уникальное меню на 12 дней, и в этом периоде блюда ни разу не повторяются. Предусмотрены в меню как завтраки, так и обеды.