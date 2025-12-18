Перинатальный центр "Дар" на Алтае закроется почти на месяц

Рожениц перенаправят в другие медучреждения, а, например, реанимация новорожденных будет работать в штатном режиме

18 декабря 2025, 13:43, ИА Амител

Перинатальный центр "Дар" / Фото: дар22.рф

Алтайский краевой перинатальный центр "Дар" временно прекратит прием беременных, рожениц и пациенток гинекологии в связи с плановой санобработкой, сообщает официальный сайт медучреждения.

«Согласно распоряжению Минздрава Алтайского края, прием беременных, рожениц и гинекологических пациентов будет прекращен с 08:00 часов 18 декабря 2025 года и возобновлен в 08:00 часов 12 января 2026 года», – говорится в сообщении.

На период закрытия пациенты будут перенаправлены в другие ведущие медучреждения региона. Беременные и роженицы высокой группы риска получат помощь в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Гинекологическую помощь девочкам окажут в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

При этом ряд ключевых подразделений центра "Дар" продолжит работу в штатном режиме без перерывов. Среди них консультативно-диагностическое отделение, центр антенатальной охраны плода, дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами, а также отделения неонатологической реанимации и патологии новорожденных.

В октябре этого года пациентки стали жаловаться на запрет со стороны центра "Дар" на приглашение доул и фотографов. В медучреждении ответили, что ничего не имеют против членов семьи на родах, но для доул и фотографов будут разработаны специальные регламенты. Причина – безопасность пациентов и сохранение врачебной тайны.