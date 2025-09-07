НОВОСТИОбщество

Барнаульский перинатальный центр "Дар" признан лучшим в стране

В конкурсе участвовали 58 медицинских учреждений

07 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Алтайский краевой перинатальный центр "Дар" занял первое место в ежегодном общероссийском рейтинге "Перекличка перинатальных центров", пишет в Telegram-канале Виктор Томенко.

Итоги конкурса, в котором участвовали 58 медицинских учреждений, подвели 5 сентября в Сочи. Награду главному врачу центра Ирине Молчановой вручил заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Виктор Радзинский.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил коллектив центра, отметив, что рейтинг является единственным в стране, специализирующимся на оценке перинатальных учреждений.

«Искренне рад, что наши медики проявили себя с самой лучшей стороны и были оценены по достоинству», – подчеркнул он.

Ранее в этом перинатальном центре родилась вторая тройня за 2025 год. Малышек, которые появились на свет 2 сентября, назвали Эмилия, Мирослава и Ангелина. Теперь в семье четверо детей – у новорожденных есть старшая сестра.

Барнаул Алтайский край дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:33:34 07-09-2025

В мире пишите сразу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:55:19 07-09-2025

Скажите спасибо Карлину А.Б.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:14 07-09-2025

Иван (10:55:19 07-09-2025) Скажите спасибо Карлину А.Б.... Каждый руководитель региона должен оставить для людей что- то хорошее, сделать жизнь лучше.
А центру Дар хочется пожелать процветания .
А центру Дар хочется пожелать процветания .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:04 07-09-2025

Иван (10:55:19 07-09-2025) Скажите спасибо Карлину А.Б.... Спасибо за художественный музей!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:44 08-09-2025

Иван (10:55:19 07-09-2025) Скажите спасибо Карлину А.Б.... это его работа и обязанность (как и всех чинуш в стране всех рангов), вы его работодатель, за которую он денежку из вашего и моего кармана получает, он его не на свои кровные построил.... как же противны подхалимы и глупцы((( неужели так приятно пресмыкаться

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:35 07-09-2025

Молодцы!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:07 07-09-2025

Поздравляем! Умнички!
У нас в крае много замечательных специалистов, много прекрасных предприятий, много просто работящих людей. И люди верят, что когда-нибудь их труд будет достойно оценен (вот подняться в середину таблицы по уровню зарплат в России). Хотя бы...Или пунктов на 10 подняться...Заслужили ведь!
ДАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ ТО,ЧТО ИМЕЕМ!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:45 07-09-2025

Приятная новость! Поздравляю медиков "Дара"!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

18:48:19 07-09-2025

А за Художественный музей спасибо Томенко !

  0 Нравится
Ответить
