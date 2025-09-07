Барнаульский перинатальный центр "Дар" признан лучшим в стране

В конкурсе участвовали 58 медицинских учреждений

07 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский краевой перинатальный центр "Дар" занял первое место в ежегодном общероссийском рейтинге "Перекличка перинатальных центров", пишет в Telegram-канале Виктор Томенко.

Итоги конкурса, в котором участвовали 58 медицинских учреждений, подвели 5 сентября в Сочи. Награду главному врачу центра Ирине Молчановой вручил заслуженный деятель науки РФ, академик РАН Виктор Радзинский.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил коллектив центра, отметив, что рейтинг является единственным в стране, специализирующимся на оценке перинатальных учреждений.

«Искренне рад, что наши медики проявили себя с самой лучшей стороны и были оценены по достоинству», – подчеркнул он.

Ранее в этом перинатальном центре родилась вторая тройня за 2025 год. Малышек, которые появились на свет 2 сентября, назвали Эмилия, Мирослава и Ангелина. Теперь в семье четверо детей – у новорожденных есть старшая сестра.