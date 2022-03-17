Экс-председатель комитета ЖКХ Барнаула пойдет под суд за халатность

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Чиновника обвиняют по уголовной статье «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, представитель администрации города в рамках своих должностных обязанностей должен был организовать переселение граждан из аварийных домов. Как сообщает следствие, ему было достоверно известно, что в городе Барнауле с апреля 2015-го по февраль 2021 года три многоквартирных дома на улицах Советской Армии и 1-й Западной были признаны аварийными, а проживающие в них люди подлежали расселению.

Поздно вечером 5 апреля в Барнауле экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома на улице 1-й Западной, 51. 7 апреля обрушилась кирпичная кладка наружной стены жилого дома на улице Советской Армии, 54.

«Халатные действия чиновника повлекли нарушение конституционных прав 89 граждан на достойные условия проживания в безопасных жилых помещениях, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам», — сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, для обеспечения гражданского иска следователем СК на автомобиль обвиняемого был наложен арест.