«Удержать темп». Депутаты ЕР предлагают усилить поддержку проектов благоустройства в Алтайском крае

Увеличить финансирование проектов благоустройства в районах Алтайского края за счёт дополнительных средств предлагают депутаты «Единой России». Этот вопрос обсуждали на совещании по результатам реализации проекта ЕР «Городская среда».

Кроме депутатов, в совещании участвовали глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев, председатели профильных комитетов администрации Барнаула Иван Гармат и Денис Ращепкин, а также глава города Новоалтайска Владимир Бодунов.

Иван Гилев сообщил, что благодаря нацпроекту с 2017 года в Алтайском крае было благоустроено 1600 объектов, в том числе более 1300 дворов и 269 общественных территорий на общую сумму свыше 4 млрд рублей федеральных и краевых средств. По словам чиновника, это очень хорошие темпы. В новом году он посоветовал усилить контроль за строительством и содержанием уже отремонтированных объектов.

«В 2023 году в муниципалитетах стоит обратить внимание на повышение качества подготовки документов, усиление строительного контроля и обеспечение качественного содержания уже обустроенных строений», — сказал министр.

Координатор партийного проекта и председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин рассказал, что депутаты «Единой России» предлагают в 2023 году сохранить финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на уровне этого года и по возможности предусмотреть дополнительные средства на благоустройство объектов в районах. Это предложение вошло в общий список поправок в краевой бюджет. И фракция выносит его на рассмотрение ко второму чтению.

«Понимая, что бюджет принимается в непростых условиях, не рассчитываем на значительное увеличение по этой статье. Но сейчас очень важно удержать набранный темп, поэтому мы считаем, что нужно сохранить объём финансирования на уровне прошлого года», — сказал Панарин.

Напомним, в 2023 году на реализацию проекта в крае в федеральном бюджете предусмотрено более 640 млн рублей, в планах края выделить более 200 млн рублей.

Во втором чтении бюджет региона депутаты АКЗС будут рассматривать на сессии в ноябре.