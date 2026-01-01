Преподаватель из Читы обвиняет новосибирских врачей в смерти новорожденного сына

Малыш прожил всего 20 дней

01 января 2026, 18:10, ИА Амител

Новорожденный / Изображение сгенерировано нейросетью

Жительница Читы Виктория Токмакова в новосибирской клинике родила близнецов, но один из мальчиков спустя несколько дней умер. Сейчас мать пытается найти виновного в смерти сына.

Как сообщает "КП-Новосибирск", на шестом месяце беременности (во время второго скрининга) одному из близнецов поставили диагноз "подозрение на порок сердца, возможен дефект межпредсердной перегородки, аномальный дренаж аорты". Врачи сообщили, малышу после родов требуется срочная операция, и направили в Новосибирск.

В ночь на 27 ноября у девушки внезапно отошли воды, и она попала в родовую. Со слов Виктории, у малыша подтвердили порок сердца и сразу забрали в реанимацию. Однако спустя какое-то время сообщили: операция не нужна, диагноз не подтвердился.

Вскоре Паше (так назвали мальчика) стало хуже: у него упала сатурация легких, появилась кислородная недостаточность. Новорожденному подключили датчики, надели кислородную маску.

«Потом в перинатальном центре нашли у Паши бактериальную пневмонию, стали колоть антибиотики. Нас с Мироном (здоровый малыш. – Прим. ред.) выписали домой, я постоянно ходила к Паше в больницу. Но после 10 декабря перестали пускать в связи с эпидемической ситуацией», – рассказала Виктория.

17 декабря девушке сообщили, что Паша умер.

«Я была в шоке, не понимала, что произошло. На вскрытии патологоанатом назвала причину смерти: легочная гипертензия, вызванная врожденным дефектом межпредсердной перегородки. Диагноз пневмония не подтвердился, Паша ею не болел. У моего малыша в три раза выросло давление, у него случилось кровоизлияние в мозг, он был весь в синяках от капельниц и датчиков. Зачем они кололи ребенку весом 2,08 килограмма антибиотики? Нужно было сразу делать операцию, и мой сын был бы жив», – отметила Виктория Токмакова.

Женщина говорит, что данные вскрытия и показания врачей расходятся. Патологоанатом назвала причину смерти: "легочная гипертензия, вызванная врожденным дефектом межпредсердной перегородки", но врачи настаивают, что показаний для хирургического лечения не было. Женщина уже написала жалобы главе СКР Бастрыкину, в Генпрокуратуру РФ.

«Мой малыш прожил всего 20 дней. Я каждый день тайком плачу, стараюсь не показывать Мирону и родным своих слез. Для всех нас это большое горе. Я буду добиваться возбуждения уголовного дела и строгого наказания для виновных», – сообщила Виктория.