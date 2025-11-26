Превращаются в коммуналки. Из-за мошенников продавцы и покупатели квартир живут вместе

Новые владельцы и бывшие хозяева живут вместе и ждут решения суда

26 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Проданные под влиянием мошенников квартиры превращаются в коммуналки / Фото: Baza

Квартиры, проданные "под влиянием третьих лиц", все чаще превращаются в коммуналки – покупатели и обманутые продавцы вынуждены жить бок о бок, пока суды решают, кому на самом деле принадлежит жилье.

О своей истории "Базе" рассказала жительница Мурманска Лариса. Чтобы защититься от мошенников, девушка заказала сразу три юридические проверки, воспользовалась банковской услугой "Безопасная сделка" и уверенно вошла в ипотеку. Но все равно оказалась в ловушке так называемой "схемы Долиной".

Суды идут почти год. Все это время Лариса платит по ипотеке 45 тысяч рублей в месяц и живет на успокоительных. Другой недвижимости у нее нет, поэтому приходится жить вместе с "обманутой мошенниками хозяйкой", которая категорически отказывается съезжать.

Похожий случай произошел в Москве. Семья через риелтора нашла квартиру и дотошно проверила все, что только можно: выписку, справку из наркодиспансера, отсутствие долгов по "коммуналке". В договоре купли-продажи отдельно прописали, что продавец действует добровольно и не находится под давлением. Но и это не спасло – покупатели тоже угодили в историю с "бабушкой под влиянием мошенников".

В итоге "однушка" превратилась в коммунальную квартиру. Новые владельцы и бывшая хозяйка живут вместе и ждут решения суда.

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельную "заморозку" средств при сделках с недвижимостью. Поправки к закону о регистрации недвижимости направлены на защиту добросовестных покупателей.