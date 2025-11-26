Превращаются в коммуналки. Из-за мошенников продавцы и покупатели квартир живут вместе
Новые владельцы и бывшие хозяева живут вместе и ждут решения суда
26 ноября 2025, 14:00, ИА Амител
Квартиры, проданные "под влиянием третьих лиц", все чаще превращаются в коммуналки – покупатели и обманутые продавцы вынуждены жить бок о бок, пока суды решают, кому на самом деле принадлежит жилье.
О своей истории "Базе" рассказала жительница Мурманска Лариса. Чтобы защититься от мошенников, девушка заказала сразу три юридические проверки, воспользовалась банковской услугой "Безопасная сделка" и уверенно вошла в ипотеку. Но все равно оказалась в ловушке так называемой "схемы Долиной".
Суды идут почти год. Все это время Лариса платит по ипотеке 45 тысяч рублей в месяц и живет на успокоительных. Другой недвижимости у нее нет, поэтому приходится жить вместе с "обманутой мошенниками хозяйкой", которая категорически отказывается съезжать.
Похожий случай произошел в Москве. Семья через риелтора нашла квартиру и дотошно проверила все, что только можно: выписку, справку из наркодиспансера, отсутствие долгов по "коммуналке". В договоре купли-продажи отдельно прописали, что продавец действует добровольно и не находится под давлением. Но и это не спасло – покупатели тоже угодили в историю с "бабушкой под влиянием мошенников".
В итоге "однушка" превратилась в коммунальную квартиру. Новые владельцы и бывшая хозяйка живут вместе и ждут решения суда.
Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельную "заморозку" средств при сделках с недвижимостью. Поправки к закону о регистрации недвижимости направлены на защиту добросовестных покупателей.
14:08:03 26-11-2025
Мне старая еврейка Кудельман(Долина) сразу не понравилась
15:03:15 26-11-2025
Здравый смысл совершенно покидает народ. Не мудрено, что женщина пришла с колом осиновым в суд. Во времена настали. Как в сказке. Чем дальше - тем страшнее.
16:20:32 26-11-2025
Ну риски покупки всегда были, зачем это разгоняют СМИ, надо у ФСБ спрашивать, может диверсия такая против экономики РФ. По 2 статьи в день про это!!!
16:59:10 26-11-2025
Гость (16:20:32 26-11-2025) Ну риски покупки всегда были, зачем это разгоняют СМИ, надо ... и не с Долиной это началось, гораздо раньше. Но вот почему то уже и в СМИ мошенничество называют "схемой Долиной", хотя виноваты в первую очередь прокуроры и судьи. Долину в эту схему приплели благодаря развлекательному сайту на букву п
21:27:27 26-11-2025
Гость (16:20:32 26-11-2025) Ну риски покупки всегда были, зачем это разгоняют СМИ, надо ... Я думаю хотят поддержать строительный бизнес, запугивают людей чтобы вторичку не покупали, вот и раскручивают в СМИ эту тему.
21:00:12 26-11-2025
Держите деньги на вкладах и поддерживайте банковскую систему. А то придумали тут квартиры покупать. А если собрались покупать, то берите у застройщика, а не у несчастных старушек. (серый юмор)
21:13:46 26-11-2025
Ну и каким образом заморозка на неделю поможет? Мошенники подождут прекрасно и неделю. И бабушки тоже.
08:16:11 27-11-2025
А какая семья в таких коммуналках оплачивает коммунальные услуги за всех?
13:15:25 27-11-2025
Может живя вместе они подружатся?