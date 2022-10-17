Горит жилая девятиэтажка: фото с места крушения Су-34 в Ейске
По информации МЧС, два человека погибли, ещё 15 госпитализированы
18 октября 2022, 00:06
Военный самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске. Воздушное судно рухнуло во дворе дома, после чего произошло возгорание топлива, в результате огонь перекинулся на близлежащее девятиэтажное жилое здание. Как пишет РИА Новости, два человека погибли, ещё 15 госпитализированы.
Amic.ru публикует фото с места событий в первые минуты после взрыва.
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