Горит жилая девятиэтажка: фото с места крушения Су-34 в Ейске

Военный самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске. Воздушное судно рухнуло во дворе дома, после чего произошло возгорание топлива, в результате огонь перекинулся на близлежащее девятиэтажное жилое здание. Как пишет РИА Новости, два человека погибли, ещё 15 госпитализированы.

Amic.ru публикует фото с места событий в первые минуты после взрыва.