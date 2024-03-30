Просто, доступно, выгодно. РСХБ предлагает бизнесу расчетно-кассовое-обслуживание

И выгодный тариф "Все просто!"

30 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KTuhD

АО "Россельхозбанк" / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк рекомендует предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай тариф расчетно-кассового-обслуживания (РКО) "Все просто!". Условия подходят многим компаниям – порядка 80 % расчетных счетов юрлиц, открытых в Алтайском филиале Россельхозбанка, уже обслуживаются по этому тарифу.

У тарифа несколько преимуществ:

бесплатное открытие и ведение расчетного счета на весь период обслуживания;

отсутствие комиссии за любые исходящие платежи, что оптимально для бизнеса с большим количеством платежей в месяц. Например, это интересно предприятиям, занимающимся торговлей, перевозками, или тем, кто пользуется услугами физлиц.

Комиссию клиент платит только за входящие платежи:

1% – от суммы до 750 тыс. в месяц;

2% – от 750 тыс. до 2 млн рублей;

3% – от суммы 2 млн рублей.

На переводы физлицам с расчетного счета на сумму до 300 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается, от суммы 300 тыс. рублей и выше вознаграждение банка варьируется от 1,5% до 6% в зависимости от совокупной суммы переводов в месяц.

"Открытие и ведение расчетного счета – одна из востребованных банковских услуг у юридических лиц и предпринимателей. РСХБ предлагает выгодные пакеты РКО с целым комплексом бесплатных и льготных банковских услуг под различные сегменты среднего, малого и микробизнеса в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей. Продуктовая линейка Россельхозбанка в этом сегменте сформирована таким образом, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных направлений бизнеса, не только в аграрной сфере", – отметил заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский.

Кроме тарифа "Все просто" Россельхозбанк предлагает представителям бизнеса Алтайского края и Республики Алтай открытие расчетного счета по выгодным условиям обслуживания и гибким тарифам. Для знакомства с РКО в РСХБ доступен тариф "Базовый Лайт" без абонентской платы со всеми банковскими услугами. Тариф "Базовый Комфорт" оптимален для тех, кто совершает относительно небольшое количество платежей в месяц. Для них минимизирована сумма за ведение расчетного счета, таким образом клиент экономит на его обслуживании. Каждому корпоративному клиенту в РСХБ подберут оптимальный для его бизнеса тариф.

В каждый пакет РКО от РСХБ включено:

открытие и ведение счета;

предоставление справочной информации;

доступ к счету из любой точки мира через систему "Свой Бизнес";

осуществление переводов;

предоставление кредита;

бизнес-карта, которая позволяет экономить на банковских переводах, производить зачисление выручки на счет, вносить и получать наличные без очередей в кассу и другие банковские операции.

Дополнительно, каждый клиент может подключиться к банковским услугам РСХБ для бизнеса: сервис проверки контрагентов, продуктам маркетплейсов РСХБ "Свое Родное" для розничной реализации продукции, "Свое Фермерство" для оптовой реализации продукции.

Подробную информацию о тарифах расчетно-кассового обслуживания и других услугах можно получить в ближайшем офисе РСХБ, на официальном сайте банка rshb.ru и по номеру: 8 800 100 78 70, +7(385-2) 55-68-42.

АО "Россельхозбанк", Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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