Сибиряк получил штраф за то, что переоделся в форму полицейского и обнимал прохожих
Таким образом молодой человек хотел поднять настроение окружающим
18 октября 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В городе Белово Кемеровской области мужчина переоделся в форму полицейского и обнимал прохожих, чтобы поднять им настроение. Как сообщает Telegram-канал Baza, 23-летнего парня оштрафовали.
Отмечается, что часть жителей города не обрадовались такому "правоохранителю" – некоторые из них никогда не видели доброжелательных полицейских и поначалу даже испугались. Однако вскоре добряка увидели настоящие полицейские, которые его доставили в отдел.
В результате молодого человека оштрафовали по двум статьям – за мелкое хулиганство и незаконное ношение форменной одежды. Как заявил мужчина, для него это стало уроком.
21:31:23 18-10-2023
Если бы хреначил прохожих резиновой бубиной, ни кто бы и не заметил ?
17:50:02 19-10-2023
Гость (21:31:23 18-10-2023) Если бы хреначил прохожих резиновой бубиной, ни кто бы и не ... И ведь было бы смешно если б не было так правда.