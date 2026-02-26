"Спасибо за службу". Депутаты АКЗС высоко оценили отчет главы полиции Алтайского края

В 2025 году полиции почти до 24% удалось увеличить раскрываемость киберпреступлений

26 февраля 2026, 13:43, ИА Амител

Начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Сергей Камышев / Скриншот с прямой трансляции АКЗС

В непростых условиях сотрудникам управления МВД в Алтайском крае удается показывать достойный результат. Так оценили работу полиции региона депутаты фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании.

26 февраля начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Сергей Камышев и начальник Алтайского линейного управления МВД России на транспорте Сергей Окороков представили народным избранникам в АКЗС отчеты о деятельности ведомств в 2025 году. Были продемонстрированы не только цифры и графики. Депутатам показали и видеоролики о работе полиции, а также репортажи СМИ.

В целом, отметил Камышев, в Алтайском крае отмечается снижение общего числа преступлений: их зарегистрировано за год 29 511, и это на 14,6% меньше, чем в 2024-м. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 15%. Умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на четверть, изнасилований — почти вполовину. Все еще высока доля киберпреступлений — 39,4%. Но впервые за несколько лет значительно — почти до 24% — выросла их раскрываемость.

И все это — очень хороший результат, отметили депутаты.

Координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев особо подчеркнул положительные изменения в борьбе с мигрантами, нелегально находящимися на территории Алтайского края.

«Работу отделений видим не только по репортажам в СМИ. От населения тоже нам теперь меньше поступает жалоб на обман, грубость и хулиганство со стороны мигрантов. Больше порядка стало и на рынках края. Редким явлением стали стихийные места торговли с участием выходцев из стран ближнего зарубежья», — указал депутат.

И добавил: «Иностранные граждане обязаны соблюдать российское законодательство и уважать традиции и устои народов России. Депутаты нашей фракции готовы при необходимости принимать активное участие в этом вопросе».

В качестве одного из положительных примеров борьбы с киберпреступлениями заместитель фракции ЛДПР в АКЗС привел историю с жительницей Бийского района, которая едва не лишилась более пяти миллионов рублей. Женщина — руководитель одного из предприятий. Мошенники убедили ее выехать в Барнаул, чтобы обменять наличные деньги в криптовалюту для дальнейшего "инвестирования" в криптобиржу. Причем они смогли внушить даме, что любой, кто будет ее отговаривать от этого шага, сам является мошенником. С большим трудом совместными усилиями сотрудников полиции и банка ее удалось вывести из-под влияния преступников и предотвратить хищение денег.

Из года в год преступления данного вида росли. В этом году полиции почти до 24% удалось увеличить их раскрываемость. И это очень хорошая тенденция, отметили парламентарии. К тому же экономическая обстановка в стране и регионе становится сложнее. А в таких условиях сдерживать разгул преступности особенно трудно.

«По объективным причинам финансовое положение населения ухудшается. Рост расходов серьезно превышает рост доходов. Как правило, такая ситуация приводит к росту преступности. У нас же в крае отмечается снижение количества преступлений почти на 15%. Это говорит о высокой эффективности комплексной работы МВД. Мы считаем, что важнее не раскрывать, а предотвращать нарушения закона и с этим управление хорошо справляется путем профилактики и предупреждения населения. Если человек понимает, что ему не избежать наказания, то в большинстве случаев он просто не будет это делать. Фракция ЛДПР поддержит отчеты и благодарит за службу», — указал Сергей Булаев.Добавим, высоко оценили работу управления МВД в Алтайском крае и другие фракции.

Так, Александр Молотов из фракции "Справедливая Россия" поблагодарил коллег из МВД за подробные ответы на вопросы.

"Действительно, мы видим много позитивных изменений. В первую очередь это снижение общего числа преступлений. Растет раскрываемость по некоторым составам: убийствам, изнасилованиям, разбоям — на 100%. Наведен порядок с переработками, сверхурочными и отпусками. Все это важно" - отметил он.

Успехов сотрудникам в их нелегкой службе пожелал Андрей Кривов из фракции КПРФ.