В российской тайге задержали мужчину, восемь лет скрывавшегося от наказания
В лесу мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек
26 марта 2026, 19:36, ИА Амител
В Карелии задержали мужчину, который почти восемь лет скрывался в тайге от приговора суда. Об этом сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.
По данным ведомства, с октября 2018 года по март 2026-го мужчина прятался в лесном массиве Прионежского района, избегая наказания в виде одного года исправительных работ. За это время он полностью отказался от контактов с внешним миром: не пользовался телефоном, банковскими картами, документами и не связывался с близкими.
В тайге мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек. Пропитание и одежду он добывал на свалках в ближайших населенных пунктах, куда приходил исключительно ночью. Пищу готовил на костре, а воду брал из реки.
Задержание провели сотрудники УФСИН совместно с полицией. Обстоятельства его дальнейшего привлечения к ответственности уточняются.
20:10:14 26-03-2026
в тайге от приговора суда - скорее всего по другим причинам.. просто никому не интересно, у него нет денег..
20:26:46 26-03-2026
Теперь у него позывной Лютый.
20:52:08 26-03-2026
За 8 лет, что пребывал в бегах,
Лишениям подверг себя "монах"
Свирепее любой статьи закона...
Простить бы надлежало "Робинзона"!
22:18:00 26-03-2026
Так он итак наверное пару раз под амнистию попал. Было то всего год исправительных.
21:07:08 26-03-2026
понять и простить...
21:49:54 26-03-2026
Ещё бы от условки на такие жертвы пошел
22:53:26 26-03-2026
отстреливался? Такого мафиози органы поймали.......ордена им...
10:24:28 27-03-2026
Причина явно другая.
10:50:48 27-03-2026
ЧТО неясно-то , палку кто-то срубил.