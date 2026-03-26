В российской тайге задержали мужчину, восемь лет скрывавшегося от наказания

В лесу мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек

26 марта 2026, 19:36, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Карелии задержали мужчину, который почти восемь лет скрывался в тайге от приговора суда. Об этом сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.

По данным ведомства, с октября 2018 года по март 2026-го мужчина прятался в лесном массиве Прионежского района, избегая наказания в виде одного года исправительных работ. За это время он полностью отказался от контактов с внешним миром: не пользовался телефоном, банковскими картами, документами и не связывался с близкими.

В тайге мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек. Пропитание и одежду он добывал на свалках в ближайших населенных пунктах, куда приходил исключительно ночью. Пищу готовил на костре, а воду брал из реки.

Задержание провели сотрудники УФСИН совместно с полицией. Обстоятельства его дальнейшего привлечения к ответственности уточняются.

dok_СФ

20:10:14 26-03-2026

в тайге от приговора суда - скорее всего по другим причинам.. просто никому не интересно, у него нет денег..

Гость

20:26:46 26-03-2026

Теперь у него позывной Лютый.

Гость

20:52:08 26-03-2026

За 8 лет, что пребывал в бегах,
Лишениям подверг себя "монах"
Свирепее любой статьи закона...
Простить бы надлежало "Робинзона"!

Гость

22:18:00 26-03-2026

Гость (20:52:08 26-03-2026) За 8 лет, что пребывал в бегах,Лишениям подверг себя "мо...
Так он итак наверное пару раз под амнистию попал. Было то всего год исправительных.

Гость

21:07:08 26-03-2026

понять и простить...

Гость

21:49:54 26-03-2026

Ещё бы от условки на такие жертвы пошел

Иван

22:53:26 26-03-2026

отстреливался? Такого мафиози органы поймали.......ордена им...

Гость

10:24:28 27-03-2026

Причина явно другая.

Гость

10:50:48 27-03-2026

ЧТО неясно-то , палку кто-то срубил.

