В российской тайге задержали мужчину, восемь лет скрывавшегося от наказания

В лесу мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек

26 марта 2026, 19:36, ИА Амител

В Карелии задержали мужчину, который почти восемь лет скрывался в тайге от приговора суда. Об этом сообщили в УФСИН России по Республике Карелия.

По данным ведомства, с октября 2018 года по март 2026-го мужчина прятался в лесном массиве Прионежского района, избегая наказания в виде одного года исправительных работ. За это время он полностью отказался от контактов с внешним миром: не пользовался телефоном, банковскими картами, документами и не связывался с близкими.

В тайге мужчина обустроил себе несколько хозяйственных построек. Пропитание и одежду он добывал на свалках в ближайших населенных пунктах, куда приходил исключительно ночью. Пищу готовил на костре, а воду брал из реки.

Задержание провели сотрудники УФСИН совместно с полицией. Обстоятельства его дальнейшего привлечения к ответственности уточняются.