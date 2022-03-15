Алтайские спортсмены привезли пять золотых медалей с чемпионата мира по карате

Алтайские спортсмены завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по всестилевому карате в Суздале, сообщает «Алтайский спорт». Всего каратисты края привезли с чемпионата 12 наград: ещё шесть серебряных и одну бронзовую медаль.

Воспитанница барнаульской спортшколы «Рубин» Кристина Найденова победила в кумите в категории 70 кг. Также Найденова стала второй в абсолютной весовой категории. Кристина смогла взять золото в свой день рождения — ей исполнилось 19 лет. Благодаря победе Найденова выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Также золотые медали из алтайских спортсменов завоевали Кристина Забродина (кумите, девушки 12−13 лет, абсолютная весовая категория), Дарья Копылова (девушки 16−17 лет, двоеборье), ката-команда девушек 16−17 лет (Д. Копылова, М. Сварчевская, К. Мешалкина) команда-кумите девушек 16−17 лет (М. Сварчевская, В. Дорофеева, К. Мешалкина).

Отметим, что из-за политической ситуации состав участников чемпионата мира оказался урезан: примерно из 1000 спортсменов до России добрались порядка 850. В итоге медали разыграли каратисты России, Кубы, Камеруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии и Республики Беларусь.