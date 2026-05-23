Стало известно, в каком формате проведут последние звонки в российских школах

Для многих выпускников последний звонок остается одним из самых запоминающихся событий школьной жизни

23 мая 2026, 20:35, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпросвещения России рекомендовало провести последние звонки в российских школах 26 мая. Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы страны, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в программу торжественных мероприятий советуют включить церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также школам рекомендовано организовать чествование многодетных семей и выступления родителей — участников специальной военной операции.

Кроме того, Минпросвещения синхронизировало сроки окончания учебного года вне зависимости от системы обучения — по четвертям или триместрам. В ведомстве пояснили, что это связано с подготовкой к выпускным экзаменам, которые теперь должны начинаться не раньше 1 июня.

Педагог-психолог и лектор Российского общества "Знание" Инга Горбунова отметила, что для многих выпускников последний звонок остается одним из самых запоминающихся событий школьной жизни.

«Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10–15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками», — рассказала Горбунова.

Она добавила, что старшеклассники в этот период нередко испытывают смешанные эмоции, и это является нормальной реакцией.

В рекомендациях также подчеркивается необходимость соблюдения всех требований комплексной безопасности во время мероприятий. Особое внимание регионам советуют уделить созданию доступной среды для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.