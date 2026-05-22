Такой день. Рост цен на бензин в Алтайском крае и огромный ЖК на Обском бульваре

О главных событиях за 22 мая

22 мая 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Крупный жилой комплекс, состоящий из четырех многоэтажек и подземной автостоянки, планируют построить недалеко от Музыкального театра в Барнауле. Он станет продолжением элитного ЖК, который возводят на соседнем участке. Запроектированные корпуса, как заявлено, положат начало развития Обского бульвара — улицы от проспекта Комсомольского с выходом к Оби.

Комплекс состоит из четырех корпусов повышенной комфортности. В них запроектировали 450 квартир. В некоторых предусмотрены открытые террасы. Квартиры площадью 150 "квадратов" будут в двух уровнях.

В Алтайском крае в апреле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Согласно статистике, бензин марки АИ-92 за месяц подорожал на 0,28%, АИ-95 — на 0,46%, а АИ-98 и выше — на 0,83% по сравнению с мартом. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждались итоги прохождения отопительного периода и вопросы ЖКХ.

Хуснуллин подчеркнул, что снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства остается ключевой задачей, и отметил, что Алтайский край вошел в число регионов, где с этой задачей справляются лучше всего.