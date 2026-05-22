Футуристичный ЖК на 450 квартир начнут строить на Обском бульваре в Барнауле
Комплекс рассчитан на проживание почти тысячи человек
22 мая 2026, 09:00, ИА Амител
Крупный жилой комплекс, состоящий из четырех многоэтажек и подземной автостоянки, планируют построить недалеко от Музыкального театра в Барнауле. Он станет продолжением элитного ЖК, который возводят на соседнем участке. Запроектированные корпуса, как заявлено, положат начало развития Обского бульвара — улицы от проспекта Комсомольского с выходом к Оби. В конце апреля 2026 года администрация города выдала разрешение на строительство новых объектов.
Впервые концепцию застройки участка на пр. Сибирском, 36б, представили на градсовете три года назад — в апреле 2023-го. Раньше в этом квартале был частный сектор, который выкупил инвестор (компания "Сибирь", связанная с бизнесменом Евгением Ракшиным).
Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го Января, ул. Шевченко, пр. Сибирский / Фото: "Графит"
Участок расположен в границах проекта застройки Обского бульвара, который был утвержден в начале 2000-х. Он предполагает продолжение проекта до самого берега Оби, а также появление "шарнира" — планировочного кольца, вокруг которого появляются высотные здания и коммерческие объекты.
Комплекс состоит из четырех корпусов повышенной комфортности. В них запроектировали 450 квартир. В некоторых предусмотрены открытые террасы. Квартиры площадью 150 "квадратов" будут в двух уровнях. В каждом доме — сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа, зоны отдыха, ячейки для хранения в подвале, места для кондиционеров на фасаде.
Проект ЖК на пр. Сибирском / Фото: ООО "Гафит"
Один из корпусов (он растянулся вдоль ул. Шевченко) выполнен полукругом, а на углу пр. Сибирского должна встать 17-этажная "свечка". В проекте, представленном в 2023 году, первые этажи домов отданы под коммерческие помещения. На подземной автостоянке заложено 300 машино-мест. На эксплуатируемой кровле паркинга и в торговой галерее по ул. Молодежной предусмотрено благоустройство и озеленение: дворовые, тематические площадки, зона для дрессировки собак и отдыха.
Разрешение на строительство ЖК действует до апреля 2031 года.
09:57:34 22-05-2026
не хочу жить в номе с криволинейными внешними формами.
старый наверное...
жил полгода - поймал себя на мысли что прямые линии в башке изгибаются. уехал.
14:36:33 22-05-2026
Musik (09:57:34 22-05-2026) не хочу жить в номе с криволинейными внешними формами.ст... Эээ, батенька, это вам к психиатру.
14:54:11 22-05-2026
Гость (14:36:33 22-05-2026) Эээ, батенька, это вам к психиатру.... от меня даже хирург отказался - говорит что здоров.
18:40:28 23-05-2026
Гость (14:36:33 22-05-2026) Эээ, батенька, это вам к психиатру.... а я поддержу Мусика- жить в круглых клетках не рекомендуют даже попугаям, а людям вообще ужас, как не комфортно. стены и потолок должны быть строго прямыми! делала однажды волнообразную перегородку для зонирования пространства и не смогла жить с такой кривой стеной. пришлось переделывать почти весь ремонт.