Футуристичный ЖК на 450 квартир начнут строить на Обском бульваре в Барнауле

Комплекс рассчитан на проживание почти тысячи человек

22 мая 2026, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Сибирском / Фото: ООО "Гафит"

Крупный жилой комплекс, состоящий из четырех многоэтажек и подземной автостоянки, планируют построить недалеко от Музыкального театра в Барнауле. Он станет продолжением элитного ЖК, который возводят на соседнем участке. Запроектированные корпуса, как заявлено, положат начало развития Обского бульвара — улицы от проспекта Комсомольского с выходом к Оби. В конце апреля 2026 года администрация города выдала разрешение на строительство новых объектов.

Впервые концепцию застройки участка на пр. Сибирском, 36б, представили на градсовете три года назад — в апреле 2023-го. Раньше в этом квартале был частный сектор, который выкупил инвестор (компания "Сибирь", связанная с бизнесменом Евгением Ракшиным).

Проект застройки в границах улиц: ул. Молодежная, б. 9-го Января, ул. Шевченко, пр. Сибирский / Фото: "Графит"

Участок расположен в границах проекта застройки Обского бульвара, который был утвержден в начале 2000-х. Он предполагает продолжение проекта до самого берега Оби, а также появление "шарнира" — планировочного кольца, вокруг которого появляются высотные здания и коммерческие объекты.

Комплекс состоит из четырех корпусов повышенной комфортности. В них запроектировали 450 квартир. В некоторых предусмотрены открытые террасы. Квартиры площадью 150 "квадратов" будут в двух уровнях. В каждом доме — сквозной подъезд, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа, зоны отдыха, ячейки для хранения в подвале, места для кондиционеров на фасаде.

Проект ЖК на пр. Сибирском / Фото: ООО "Гафит"

Один из корпусов (он растянулся вдоль ул. Шевченко) выполнен полукругом, а на углу пр. Сибирского должна встать 17-этажная "свечка". В проекте, представленном в 2023 году, первые этажи домов отданы под коммерческие помещения. На подземной автостоянке заложено 300 машино-мест. На эксплуатируемой кровле паркинга и в торговой галерее по ул. Молодежной предусмотрено благоустройство и озеленение: дворовые, тематические площадки, зона для дрессировки собак и отдыха.

Разрешение на строительство ЖК действует до апреля 2031 года.