Такой день. Барнаульский трамвай на испытаниях и жалоба женщины на мигранта

О главных событиях Алтайского края за 11 августа

11 августа 2024, 23:25, ИА Амител

Закат в Барнауле 15 мая / Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаульцы заметили в городе трамвай, который собран на местном производстве. Вагон сможет перевозить до 145 человек. Также трамвай оборудован системой микроклимата и приспособлен к сибирским условиям.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях гражданина Узбекистана в Барнауле. К нему обратилась жительница краевой столицы через "ВКонтакте". По ее словам, вместе с семьей она живет в доме на Канифольном проезде, владея 3/5 долями жилья. Вторым же владельцем недвижимости является соседка, которая три года назад сдала свою часть жилья мигранту. Мужчина регулярно конфликтует, дерется, был лишен вида на жительство, но так и не съехал.