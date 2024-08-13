Такой день. Больше месячной нормы осадков в Барнауле и отключение горячей воды

О главных событиях Алтайского края за 12 августа

13 августа 2024, 00:19, ИА Амител

Горячую воду у части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 отключат с 13 по 16 августа. Ресурса не будет у жителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Адреса всех объектов СГК перечислили в комментариях.

Теплая и преимущественно без осадков погода установилась в Алтайском крае до середины августа. Небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах 13 и 15 числа. В этот период ночные температуры повысятся до +14...+19 градусов, днем столбики термометров покажут +25...+33 градуса. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

В Барнауле с 8 по 11 августа выпало 51,5 мм осадков при месячной норме для августа текущего года - 44 мм. В частности, из-за сильных дождей и скопления воды на проезжей части было затруднено движение транспорта, зафиксированы факты течи кровель, падения веток и деревьев, аварийного отключения электроэнергии.