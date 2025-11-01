Три магазина и здание для ЧОПа. Какие объекты рассмотрели на градсовете в Барнауле

Заседание прошло 30 октября

01 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Проект здания на пересечении улиц Просторной и Придорожной

Очередное заседание градостроительного совета прошло в администрации Барнаула 30 октября. Его провел первый заместитель главы города Андрей Федоров. Архитекторы обсудили четыре проекта: три магазина в разных точках краевой столицы, а также офисное здание для ЧОП "Сотня" на улице Германа Титова. Рассказываем, какие объекты в ближайшем будущем могут появиться в Барнауле.

Магазин на проспекте Коммунаров, 51

Магазин на проспекте Коммунаров, 51

Первым делом члены градсовета рассмотрели проект магазина в частном секторе. За разработку концепции отвечала мастерская Владимира Золотова. Опытнейший архитектор как всегда лично представил проект.

Планируется возвести одноэтажное здание высотой пять метров. В нем будет четыре отдельных входа, но общий склад. На участке находятся три большие ели, которые будут сохранены и станут украшением участка. Кроме того, запроектирована парковка на 11 машино-мест. Что касается цветового оформления, то здание будет бежево-коричневым. Для отделки используют композитные материалы и фиброцементные панели с фактурой под дерево и камень. Подразумевается ночная подсветка. Владимир Золотов в докладе подчеркнул, что в будущем заказчик готов благоустроить часть улицы Восточной, отсыпать прилегающие к зданию территории, а также сделать газон и пешеходные зоны.

Для строительства на участке будут использовать насыпной грунт. Также в дальнейшем планируется отсыпать часть территории в сторону от проспекта Коммунаров, чтобы сделать дополнительный въезд для загрузки магазинов. С юго-запада участок сформирован с помощью подпорной стенки.

«Объект сделан хорошо с точки зрения архитектурного и градостроительного решения. Он очень грамотно вписывается в окружающую застройку. Появляются мелкие детали. Боковые фасады и парковка проработаны хорошо, и все законы архитектуры соблюдены», – отметил в ходе обсуждения архитектор Сергей Шадрин.

А вот главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров заметил, что у здания нет подъезда с южного фасада, что усложнит его обслуживание.

В итоге проект одобрили.

Магазин в поселке Бельмесево

Магазин в поселке Бельмесево

Второй объект – магазин в поселке Бельмесево по адресу Притрактовая, 47 / ул. Детства, 23. Над проектом также работала "Мастерская Золотова". Здание подразумевается одноэтажным и будет иметь несколько входов. Заказчик намерен выполнить благоустройство территории и сделать тротуары. На участке запроектируют парковку на 16 автомобилей. Что касается фасада, то он будет выполнен из композитных панелей. Кроме того, заказчик готов сохранить тополя по соседству. Над входом в будущий магазин инвестор планирует сделать специальные козырьки.

Барнаульский предприниматель Евгений Носенко акцентировал внимание, что у магазинов должна быть зона для временного хранения неорганизованного мусора: картонных коробок и упаковочных материалов. Владимир Золотов отметил, что проект предусматривает все эти нюансы.

В итоге эскизы согласовали без особых обсуждений.

Магазин на пересечении улиц Просторной и Придорожной

Магазин на пересечении улиц Просторной и Придорожной

Самый значимый из трех магазинов, представленных на градсовете, хотят построить рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про". Проект рассматривали уже во второй раз. Инвестор в будущем готов освоить большой участок земли в данной части Барнаула, и нынешний объект – только начало. Проектом вновь занималась "Мастерская Золотова".

Магазин хотят возвести на участке 7473 кв. м, площадь здания – 1491 кв. м. Рядом – всего в нескольких сотнях метров – находится Павловский тракт. Соответственно, проект предусматривает все транспортные и пешеходные связи с одной из главных магистралей Барнаула. Рядом с будущим комплексом сделают парковку на 42 автомобиля.

Архитектор Владимир Золотов сообщил, что из-за коттеджей по соседству участок отделят с помощью газона, елей и кустарников.

Новое здание будет похоже на общественный объект, который расположен рядом. В качестве цветовой гаммы выбраны светлые оттенки, в отделке будут использованы композитные материалы. Подразумевается вечерняя подсветка. В проекте также было запланировано размещение дополнительной парковки в створе улицы Просторной, но от нее отказались из-за чрезмерной загруженности улицы.

В целом эксперты благосклонно отнеслись к проекту. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко посоветовал проектировщикам создать условия для хорошей жизни жителям соседних строящихся домов. В частности, "спрятать" хозяйственные дворы "Лемана Про".

А вот архитектору Петру Анисифорову не очень понравилась концепция здания. По его мнению, строение создано в стиле советского монументального зодчества.

«Это не современная архитектура», – уверен Петр Анисифоров.

Отчасти с уважаемым специалистом согласился его коллега Сергей Боженко, который стал замечать, что все проекты Владимира Золотова очень похожи друг на друга.

«В стиле советской монументальной архитектуры есть свои плюсы: сочетание глухих и прозрачных плоскостей, строгость и сдержанность. Возможно, это просто почерк мастера», – пошутил Боженко.

Сергей Шадрин предложил проект поддержать, отметив, что во всех объектах Владимира Золотова есть свой стиль.

«Объекты похожи, потому что эти здания соответствуют своей функции, а архитектура – внутреннему содержанию», – отметил архитектор Шадрин.

В итоге проект был согласован.

Здание ЧОПа

Проект здания для ЧОП "Сотня" в Барнауле

Офисное здание планируют построить для частного охранного предприятия в Барнауле в районе Потока, по соседству в ДК "Мотор", по адресу Германа Титова, 31. Проект офисного здания выполнен по заказу ООО КЧОП "Сотня" мастерской "Проектное дело". Земельный участок под застройку расположен рядом со знаменитым ДК "Мотор". Квартал был ранее отведен от СНТ и использовался для садоводческих целей. Также рядом находятся частные дома и бани.

Проект экспертам презентовал архитектор Павел Гуркович. Здание будет четырехэтажным. На первом этаже запланировали парковку для служебного транспорта, а также там разместят оружейную и помещения для спецоборудования. Попасть в них смогут только сотрудники компании "Сотня". Остальные три этажа будут отданы для офисных помещений ЧОП. Подразумевается и установка монолитной лестницы на фасаде здания. Блоки кондиционеров разместят на первом этаже в зоне паркинга. Также на прилегающей территории оборудуют парковку на 10 машино-мест.

Что касается отделки здания, то за основу возьмут металлокассеты с матовым покрытием. Павел Гуркович напомнил, что ранее проект здания разрабатывала "Мастерская Золотова", но так как сменился заказчик, то оно потребовало переработки. Проектировщик намерен использовать темную цветовую гамму, которая отсылает к фирменным цветам частного охранного предприятия "Сотня". Кроме того, отметил Павел Гуркович, соседние строения, а именно ДК "Мотор", также в основном темных оттенков.

Большинство членов градостроительного совета не оценили колористическое решение фасадов. Архитекторы уверены, что черный цвет в данной части города – не лучший вариант. В частности, свою позицию по этому поводу высказал архитектор Сергей Шадрин. По его мнению, черный цвет можно использовать только в цоколе.

«Я считаю, что проект неудачный. Угловой витраж смотрится как провал, как акцент он совершенно не выделен. Необходимо полностью переработать фасадное решение», – сообщил Сергей Шадрин.

С ним согласился и известный барнаульский архитектор Сергей Боженко. А вот Евгений Башкиров и Петр Анисифоров, наоборот, похвалили и выбор цветов.

Кроме того, члены градсовета призвали обратить внимание на соседние жилые дома, чтобы правильно была выполнена инсоляция. Также возникли вопросы о количестве парковок – 10 мест может быть недостаточно.

Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров подвел итог дискуссии. Он предложил доработать объемно-пространственное решение здания, число парковочных мест, а также изменить цветовую гамму здания.