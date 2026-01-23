Заснеженные деревья и утренний сумрак добавили пятнице атмосферы

23 января 2026, 11:36, ИА Амител

Туманное утро в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы, спешившие утром 23 января на работу, стали свидетелями живописного зрелища: город погрузился в туман и покрылся серебристой изморозью. Конец рабочей недели подарил жителям краевой столицы атмосферу зимней сказки (и немного мороза), превратив привычные улицы и дома в таинственные пейзажи.

Что касается предстоящих выходных, 24 и 25 января 2026 года, то синоптики прогнозируют продолжение морозной погоды, но с небольшим повышением температуры и осадками: в субботу и воскресенье в Барнауле ожидается снег, температура воздуха составит от -26...-28°C ночью и до -16...-18°C днем, при этом видимость может быть снижена из-за осадков, так что будьте внимательны на дорогах.