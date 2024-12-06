В Алтайском крае за сутки вспыхнуло девять пожаров
В МЧС подробно рассказали об одном из них
06 декабря 2024, 09:41, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Всего за 5 декабря в крае потушили девять пожаров, четыре из них – в жилом секторе. А в Барнауле ликвидировали одно возгорание.
Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Одно из возгораний случилось в селе Моховское Алейского района – там горели постройки во дворе частного дома.
"Площадь горения составила около 12 квадратных метров. В результате пожара повреждена кровля, стены, потолочные перекрытия построек", – рассказали в ведомстве.
С огнем боролись пять человек личного состава и две автоцистерны.
Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки на деревянной балке сарая. Пострадавших нет.
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