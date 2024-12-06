В Алтайском крае за сутки вспыхнуло девять пожаров

В МЧС подробно рассказали об одном из них

06 декабря 2024, 09:41, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Всего за 5 декабря в крае потушили девять пожаров, четыре из них – в жилом секторе. А в Барнауле ликвидировали одно возгорание.

Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Одно из возгораний случилось в селе Моховское Алейского района – там горели постройки во дворе частного дома.

"Площадь горения составила около 12 квадратных метров. В результате пожара повреждена кровля, стены, потолочные перекрытия построек", – рассказали в ведомстве.

С огнем боролись пять человек личного состава и две автоцистерны.

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание электропроводки на деревянной балке сарая. Пострадавших нет.