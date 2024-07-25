В Барнауле нашли подростка, избившего мальчика на улице

Сейчас с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних

25 июля 2024, 16:30, ИА Амител

В Барнауле полиция установила всех участников инцидента с избиением подростка на улице, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", – рассказали в ведомстве.

Ранее "Барнаул 22" опубликовал видео, на котором несколько человек преследуют группу подростков. После чего один из молодых людей подходит к несовершеннолетним и начинает избивать мальчика.