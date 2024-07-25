В Барнауле нашли подростка, избившего мальчика на улице
Сейчас с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних
25 июля 2024, 16:30, ИА Амител
В Барнауле полиция установила всех участников инцидента с избиением подростка на улице, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"С ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", – рассказали в ведомстве.
Ранее "Барнаул 22" опубликовал видео, на котором несколько человек преследуют группу подростков. После чего один из молодых людей подходит к несовершеннолетним и начинает избивать мальчика.
17:04:11 25-07-2024
с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним поработать прутом металлическим.
17:17:11 25-07-2024
Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... Металлическим не нужно-это моветон мой друг! А розгами выпороть это дело!
17:22:31 25-07-2024
Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... вы мои слова написали.
17:46:53 25-07-2024
Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... На себя в зеркало глянь. От ненависти к окружающим захлёбываешься.
06:36:56 26-07-2024
Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... Сейчас за нанесение психологической травмы могут засудить, а вы предлагаете физическое воздействие. Заклюют вас "Подросток с этим пойдёт по жизни, он не сможет это забыть, это негативно скажется на его будущем. Он из за этого не станет великим композитором, поэтом и президентом страны. А всё вы с вашим металлическим прутом. Ату вас" Ну как то так)))
17:12:54 25-07-2024
Прямо испугались они и сотрудников и подразделения!
01:58:27 26-07-2024
Гость (17:12:54 25-07-2024) Прямо испугались они и сотрудников и подразделения!... испугаются когда их на недельку в черный дельфин отправят для профилактики чтоб мозги на место встали
11:03:59 26-07-2024
зачем дельфин, вполне достаточно в обезьянник с парой непохмеленных обрыганов после 4-дневного запоя