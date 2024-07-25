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В Барнауле нашли подростка, избившего мальчика на улице

Сейчас с ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних

25 июля 2024, 16:30, ИА Амител

В Барнауле полиция установила всех участников инцидента с избиением подростка на улице, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С ними работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", – рассказали в ведомстве.

Ранее "Барнаул 22" опубликовал видео, на котором несколько человек преследуют группу подростков. После чего один из молодых людей подходит к несовершеннолетним и начинает избивать мальчика. 

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Комментарии 8

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Гость

17:04:11 25-07-2024

с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним поработать прутом металлическим.

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Гость

17:17:11 25-07-2024

Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... Металлическим не нужно-это моветон мой друг! А розгами выпороть это дело!

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Элен без ребят

17:22:31 25-07-2024

Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... вы мои слова написали.

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Кхм...

17:46:53 25-07-2024

Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... На себя в зеркало глянь. От ненависти к окружающим захлёбываешься.

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ВВП

06:36:56 26-07-2024

Гость (17:04:11 25-07-2024) с ним работают сотрудники ----- Надо не С ними, а По ним по... Сейчас за нанесение психологической травмы могут засудить, а вы предлагаете физическое воздействие. Заклюют вас "Подросток с этим пойдёт по жизни, он не сможет это забыть, это негативно скажется на его будущем. Он из за этого не станет великим композитором, поэтом и президентом страны. А всё вы с вашим металлическим прутом. Ату вас" Ну как то так)))

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Гость

17:12:54 25-07-2024

Прямо испугались они и сотрудников и подразделения!

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пост

01:58:27 26-07-2024

Гость (17:12:54 25-07-2024) Прямо испугались они и сотрудников и подразделения!... испугаются когда их на недельку в черный дельфин отправят для профилактики чтоб мозги на место встали

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Гость

11:03:59 26-07-2024

зачем дельфин, вполне достаточно в обезьянник с парой непохмеленных обрыганов после 4-дневного запоя

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