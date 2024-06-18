В Барнауле продолжают чинить дороги
Из-за погоды графики работ могут меняться
18 июня 2024, 13:00, ИА Амител
В Барнауле продолжается ремонт дорог, который осуществляет МБУ "Автодорстрой". С начала сезона дорожные бригады уже отремонтировали около 36,2 тысячи квадратных метров локальных участков дорог с использованием горячего асфальтобетона.
18 июня дорожные бригады работают на участках по улице Льва Толстого от Максима Горького до Промышленной, по Балтийской от Лазурной до Попова, а также на пересечении Антона Петрова и Островского.
Кроме того, на этой неделе планируется провести локальный ремонт дороги по улице Мамонтова от дома № 62 до дома № 130. Также будет проведен струйно-инъекционный ремонт проспекта Ленина от площади Октября до улицы Димитрова.
Из-за изменяющихся погодных условий план производства работ по текущему ремонту может быть скорректирован, пишет пресс-служба мэрии.
14:11:28 18-06-2024
В этом году самые безобразные дороги и их ремонт, трамвайные переезды вообще не ремонтируются 3 месяца: Малаховское кольцо на Огнях, Петрова-Островского, Малахова разворот возле Весны
14:31:51 18-06-2024
Интересно..на фото все русские......а по факту ниразу не видел русских, обычно один руский в желтозеленой желетке-главный...а остальные граждане темноватые )))
14:38:51 18-06-2024
Начинать надо с перекрестков! Особенно, где проходят трамвайные линии. Перекресток Ленина-С.Западная это что-то!!!
18:20:47 18-06-2024
Их специально отправляют ремонтировать подальше от центра. Так лучше для всех. Частный сектор от комсомольского до промышленной)))
18:38:54 18-06-2024
Хватит зубы заговаривать. Покажите как и где они капитальный ремонт или ремонт по частичному финансированию ведут. То что вы здесь показываете это пыль в глаза...
20:16:52 18-06-2024
Гога (18:38:54 18-06-2024) Хватит зубы заговаривать. Покажите как и где они капитальный... Этой пыли уже горы накидали. Но всё мало. Чинят они. Дороги надо делать капитально! Чинители.
20:15:13 18-06-2024
....продолжают чинить дороги...
А я думал ремонтируют !!!!!! Чинят обувь одежду утюги
20:17:55 18-06-2024
Чин - чинить - чиновник - чин чинарём.