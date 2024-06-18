В Барнауле продолжают чинить дороги

Из-за погоды графики работ могут меняться

18 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле продолжается ремонт дорог, который осуществляет МБУ "Автодорстрой". С начала сезона дорожные бригады уже отремонтировали около 36,2 тысячи квадратных метров локальных участков дорог с использованием горячего асфальтобетона.

18 июня дорожные бригады работают на участках по улице Льва Толстого от Максима Горького до Промышленной, по Балтийской от Лазурной до Попова, а также на пересечении Антона Петрова и Островского.

Кроме того, на этой неделе планируется провести локальный ремонт дороги по улице Мамонтова от дома № 62 до дома № 130. Также будет проведен струйно-инъекционный ремонт проспекта Ленина от площади Октября до улицы Димитрова.

Из-за изменяющихся погодных условий план производства работ по текущему ремонту может быть скорректирован, пишет пресс-служба мэрии.